"I got a lot to be mad about"

Im Highlight-Song vom aktuellen Solange-Album lässt sie an der Seite von Lil Wayne der Wut und den Frustrationen freien Lauf - der FM4 HipHop-Lesekreis bittet auf die Couch.

Es gibt 2016 wahrlich genügend Gründe, wütend zu sein: Eine "Mehrheits"-Gesellschaft, die sich wieder nach vermeintlich guten, alten Zeiten sehnt, wo alte weiße Männer noch ganz ungestört das Sagen hatten. Tendenziell größer werdende ökonomische und politische Ungerechtigkeiten zwischen Oben und Unten. Und die übertriebene Sterberate an Lieblings-Künstler_innen und etwaige persönliche Katastrophen noch obendrauf. Auch Solange und Lil Wayne sind Mad und wollen das nicht mehr länger hinnehmen.

Solanges Wut könnte sich vielleicht dagegen richten, dass sie noch immer hauptsächlich als kleine Schwester von Beyonce wahrgenommen wird. Und dass sie trotz mehreren Anläufen zwischen Club-R&B, Retro-Soul und Blood Orange-Kollabo nie so richtig ihren eigenen Sound gefunden hat. Das dürfte sich mit der neuen Platte A Seat At The Table bessern, denn die klingt tatsächlich eigenständig und hat zudem Platz 1 der US-Album-Charts erreicht.

Lil Wayne wiederum ist nach einem unglaublichen Run in den späten 2000ern - inklusive diesem Über-Hit - in den letzten Jahren leider eher mit Rechtsstreitigkeiten, unüberlegten Äußerungen und Hustensaft unterstützten Nahtoderfahrungen aufgefallen - zuletzt hat er auch seine Karriere für beendet erklärt. Irgendwas ist ihm aber 2016 doch wieder aufgegangen, zwischen dem ColleGrove-Projekt und auch diesem Song mit Solange macht ihm zumindest das Rappen merkbar Freude.

Einige der beschriebenen Probleme kann man bald in seinen Häfn-Memoiren nachlesen, andere arbeitet er in seinem Mad-Vers sehr persönlich auf. Der FM4 HipHop-Lesekreis mit Natalie Brunner, Mahdi Rahimi und meiner Wenigkeit hat sich den Song genauer angehört.