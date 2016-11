Nach ganz oben

Adam Ondra setzt wieder mal neue Klettermaßstäbe, auf den Tiroler Gletschern battlen sich FreeskierInnen und SnowboarderInnen und langsam wird's Zeit für Lawinencamps. Das FM4 Draußen Update zum Wochenende.

Es kommt relativ selten vor, dass es Kletterer in Mainstream-Medien schaffen. Dafür müssen sie schon was ganz Besonderes leisten. In den letzten Tagen war das aber wieder einmal der Fall, und derjenige, der im Klettern für diese ganz besonderen Leistungen zuständig ist, ist wie so oft Adam Ondra aus Tschechien. Adam Ondra hat sowohl im Bouldern als auch im Vorstiegsklettern Weltmeistertitel eingefahren und setzt seit Jahren die Maßstäbe im Sportklettern, indem er neue Schwierigkeitsgrade erschließt. Jetzt aber ist er in ganz neue Dimensionen vorgestoßen.

Diese Woche ist Adam Ondra die Dawn Wall am El Capitan im Yosemite Nationalpark frei durchstiegen, ziemlich die schwierigste Big Wall der Welt: 1000 Meter Granitwand, 32 Seillängen, die schwersten davon mit 9a bewertet.

Die Dawn Wall ist erst vor zwei Jahren zum allerersten Mal frei geklettert worden, von den US-Amerikanern Tommy Caldwell und Kevin Jorgeson. Tommy Caldwell hat über sechs Jahre lang an diesem Projekt gefeilt, und als er schließlich mit Kevin Jorgeson den Durchstieg angegangen ist, haben sie 19 Tage in der Wand verbringen müssen, bis sie unter großem Mediengetöse oben angekommen sind.

Im Gegensatz zu Tommy Caldwell hatte Adam Ondra weder Erfahrung bezüglich Klettern im Yosemite-Valley noch im Big-Wall Klettern. Nicht einmal Mehrseillängen-Routen standen bei ihm groß am Programm. Doch nach nur fünf Wochen Akklimatisierung im Yosemite-Nationalpark und Austesten der einzelnen Seillängen hat Adam Ondra die Dawn Wall dann in nur acht Tagen geknackt. Als ob Usain Bolt jetzt auch Marathons gewinnt, liest man in ersten Kommentaren. Die Kletterwelt weiß das zu schätzen.

Adam Ondra ist aber nicht der einzige, der gerade im Yosemite Valley Schlagzeilen macht. Eine ganze Reihe europäischer SpitzenkletterInnen lässt da gerade die Rekorde purzeln, Barbara Zangerl und Jacopo Larcher etwa oder Jorg Verhoeven. Einen kleinen Überblick dazu gibt's hier.

Kletter-Weltcup-Finale

Um sich von Kletterleistungen inspirieren zu lassen, muss man aber nicht unbedingt ins Yosemite-Valley blicken, ein Abstecher ins slowenische Krajn reicht auch. Da findet dieses Wochenende das Finale im Kletter-Weltcup statt, mit dem letzten Vorstiegs-Weltcup. Bei den Frauen hat sich die Slowenin Janja Garnbret die Gesamtwertung schon gesichert. Bei den Männern ist noch vieles offen. Hier führt mit Domen Skofic zwar auch ein Slowene, der vor Heimpublikum wohl extra motiviert sein wird, aber der Tiroler Jakob Schubert etwa hat auch noch Chancen, nachdem er zuletzt dreimal hintereinander aufs Podest geklettert ist. Wie zur Motivation ist heute gerade ein Boulder-Video von Jakob Schubert erschienen, #mannequinchallenge-Style.

Lawinencamps

In Österreich kann man sich dieses Wochenende ganz gut auf den Winter vorbereiten und die Schneemassen, die heuer vielleicht irgendwann noch kommen werden. Heuer finden wohl so viele Lawinencamps statt wie noch nie. Die Freeride Profis Eva Walkner, Aline Bock und Jackie Paaso etwa haben die Safe on Snow Camps ins Leben gerufen – Lawinencamps nur für Frauen, in denen sie ihre langjährigen Erfahrungen im Gelände weitergeben wollen. Der erste Tourstopp der Safe-on-Snow-Camps ist diesen Sonntag am Kitzsteinhorn, die Woche darauf geht's dann auf den Pitztaler Gletscher und die Zugspitze.

Safe on Snow

Der Alpenverein ist auch unterwegs mit seinen Risk’n’Fun-Starter-Workshops, die gratis in ausgewählten Snowboardshops stattfinden. Heute, am 24.11. etwa in Salzburg, am Freitag in Wien und am Samstag in Graz. Ein gutes erstes Reinschnuppern in die Lawinenkunde.

Die kostenlosen SAAC-Basic-Lawinencamps sind auch im 19. Jahr ihres Bestehens so beliebt, dass schon zu Saisonbeginn die meisten Termine ausgebucht sind. Plätze gibt's nur noch für das einzige Camp in Niederösterreich, für Frühjahrstermine und bei den Girlpower-Camps, für die nur Frauen zugelassen werden. Da heißt's schnell sein, um noch einen Platz zu ergattern.

Zu spät Gekommene haben vielleicht bei den Snow How Workshops Lawine mehr Glück. Bei den kostenlosen Workshops sprechen Bergführer gleichermaßen über klassische Lawinenkunde sowie über die sinnvolle Nutzung digitaler Instrumente im Bergsport, etwa die eigene, sehr praktische App. Die eintägigen Camps finden alle Ende Jänner/Anfang Februar in und rund um Tirol statt, auf der Zugspitze, in Obergurgl, der Axamer Lizum und in Innsbruck. Termine und Anmeldemöglichkeit gibt's hier.

Freeski Open Stubai

Am Stubaier Gletscher finden dieses Wochenende zum ersten Mal die Stubai Freeski Open statt. Dadurch, dass der der Slopestyle Contest gleich im Anschluss an das exklusive Trainingslager der Prime Park Sessions angesetzt ist, sind einige der Weltklasse-RiderInnen noch vor Ort und der Snowpark ist in bestem Zustand. Ideale Voraussetzungen also. Training ist für Freitag angesetzt, Finale für Samstag.

Prime Park Sessions / Pally Learmond

Kaunertal Slopestyle Open

SnowboarderInnen finden sich dieses Wochenende hingegen vermehrt im Kaunertal, bei den Kaunertal Slopestyle Open, wo bereits zum zweiten Mal ein FIS Slopestyle Europacup ausgefahren wird. Auch hier gibt's Punkte für die Olympia-Qualifikation abzuholen, wenn auch weniger als zur gleichen Zeit beim vorolympischen Big-Air Contest im südkoreanischen Pyeongchang, was ein starkes Riderfeld verspricht.

Planmäßg finden am Freitag schon Trainingssessions statt, Samstag und Sonntag sind Wettkampftage.

KTO

Fabio Wibmer - Out of Mind

Und zum Abschluss noch ein Gustostückerl für Bike-LiebhaberInnen. Der Osttiroler Fabio Wibmer zeigt wieder einmal, dass Kreativität immer über Technik triumphiert, in diesem Fall mit einem Damen-City-Bike im Bikepark Leogang. Fast 700.000 Youtube-Views in drei Tagen! Zum Genießen: