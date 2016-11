Hillary is winning!

Die Präsidentschaftswahl ist geschlagen und doch noch nicht vorüber. Und: Was das US-Wahlsystem mit der Sklaverei zu tun hat.

46 Millionen Truthähne werden an diesem Thanksgiving-Wochenende durch die Hälse der Amerikaner rutschen. Ganze 2 hat der noch amtierenden US-Präsidenten Barack Obama am Mittwoch begnadigt – eine nicht ganz zynismusfreie Tradition, die angeblich auf Präsident Lincoln zurückgeht.

In den USA ist Thanksgiving das wichtigste Familienfest und wird genau deswegen gefürchtet. Obwohl viele politische Beobachter in der Nachbetrachtung der Präsidentschaftswahlen so tun, als sei der Konflikt zwischen Stadt und Land etwas völlig neues, ist der Culture Clash beim Thanksgiving-Diner fester Bestandteil der amerikanischen Entertainment-Kultur. Die Plots von Serien, Filmen und Comedy-Acts verlaufen dabei immer nach dem selben Muster. Der kosmopolitische Nachwuchs kommt aus der Großstadt zu Besuch aufs Land und trifft dort auf die politische Einfalt der verwandten Hillbillies und Rednecks. Es kracht. Am Ende haben sich alle wieder lieb und feiern das große amerikanische Alleinstellungsmerkmal unter den Feiertagen.

- public domain -

In diesem Jahr wird bei den Thanksgiving-Zusammenkünften zwischen Truthahnkeule, Pumpkin Pie und NFL-Spielen die Zahl 2 Millionen für hitzige Diskussionen an der Familientafel sorgen. Sie reflektiert die aktuelle Anzahl der Stimmen, die Hillary Clinton vor Donald Trump liegt. Was, da wird noch ausgezählt? Warum läuft die Wahl noch? Und wie kann Clinton vorne liegen, wenn Trump gewonnen hat? Alles gute Fragen, deren Antworten im Wahlsystem der USA begründet sind.

So funktioniert das US-Wahlsystem

Dort erfolgt die Bestimmung des Präsidenten nicht direkt durch die Wähler (Popular Vote), sondern durch das repräsentative System der Wahlmänner (Electoral College). Diese Wahlmänner sind eine Art Avatar mit Stimmrecht. Jeder Bundesstaat erhält eine Anzahl von Wahlmännern, die am Ende den Präsidenten ins Amt hieven. Wie viele Wahlmänner ein einzelner Bundesstaat bekommt, hängt wiederum von der Anzahl seiner Vertreter im US-Kongress ab. Kalifornien ist der bevölkerungsreichste State mit den meisten Wahlbezirken. Er verfügt über 55 Wahlmänner. Alaska oder North Dakota erhalten hingegen bloß 3. Das erscheint wenig, ist im Verhältnis zur Bevölkerung aber überproportional viel.

Bundesweit gibt es 538 Wahlmänner zu vergeben. Unter den derzeitigen Bedingungen benötigt ein Kandidat 270 dieser Elektoren, um ins Weiße Haus einzuziehen. Das System der Wahlmänner mag etwas schrullig anmuten, das Problem ist aber weniger die Form, sondern der Inhalt. Bei den Präsidentschaftswahlen gilt nämlich das „Winner take all“-Prinzip. Das heißt, die Wahlmänner wandern nicht im Verhältnis der abgegebenen Stimmen an die Kandidaten, sondern der Gewinner kassiert alle Wahlmänner eines gewonnenen Bundesstaates (mit Ausnahme von Nebraska und Main, dort können die Elektoren aufgeteilt werden). Das System der Wahlmänner ist also eine exzessive Variante des Mehrheitswahlrechts.

Donald Trump hat bei der Wahl am 8. November 306 Wahlmänner eingesackt, Hillary Clinton 232. Das sieht nach einem Erdrutschsieg aus. Nimmt man aber das Verhältnis der bundesweit abgegebenen Stimmen, liegt Clinton beim derzeitigen Auszählungsstand um 2 Millionen Stimmen vor Trump (wie bereits weiter oben erwähnt). Das sind 1,7% der Wählerstimmen und das ist nicht wenig. Es gibt Kandidaten, die mit geringeren Abständen eine Wahl gewonnen haben (Kennedy 1960). Und dann gibt es jene, denen es so erging wie Hillary Clinton (Al Gore gegen George W. Bush im Jahr 2000).

Es ist noch nicht vorbei

Aber warum wird noch ausgezählt, wenn die Wahl längst geschlagen ist? Ist sie eben nicht. Die Wahlmänner entscheiden erst am 19. Dezember, wer künftiger Präsident wird und bei der Inaugurationszeremonie am 20. Januar den Schwur auf die Verfassung und das Land leisten muss. Der Prozess ist also noch nicht abgeschlossen. Warum Trump bereits jetzt als Sieger gehandelt wird, hat mit seinem Vorsprung im Wahlmänner-System zu tun. Clinton kann ihn unter den gegebenen Umständen nicht mehr einholen. Anders: Egal ob sie in einem ihr wohlgesonnenen Bundesstaaten wie etwa Kalifornien, wo die Auszählung noch läuft, noch mehr Stimmen bekommmt, als sie ohnehin schon erhalten hat, oder ob Michigan, wo der Abstand noch immer zu knapp ist, um einen Sieger zu verkünden, mit seinen 16 Wahlmännern an Clinton fällt, der 50. Präsident der Vereinigten Staaten wird vermutlich Donald J. Trump heißen.

Vermutlich deshalb, weil natürlich auch diese Wahl angefochten werden kann. Genau das raten derzeit einige Experten dem Team Clinton. Angeblich haben die Computerfachleute der University of Michigan Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung der elekronisch abgegebenen Stimmen festgestellt und zwar in Wisconsin (10 Wahlmänner), Pennsylvania (20 Wahlmänner) und Michigan (16 Wahlmänner). In diesen Staaten hatte Trump bloß einen hauchdünnen Vorsprung. Zusammengerechnet könnten sie am Ende Hillary Clinton noch den entscheidenden Schubs nach vorne bringen. Dann würde es für sie in Wahlmännern gerechnet 278:260 stehen. Erst gestern hatte Jill Stein, die Kandidatin der Grünen, angekündigt, über genug Spendengelder für die Anfechtung der Wahl in Pennsylvania und Wisconsin zu verfügen.

Abtrünnige Wahlmänner

Ungemach könnte dem „President elect“ aber auch von „faithless“ (treulosen) Wahlmännern drohen. Die Elektoren sind nämlich nicht an den Wahlauftrag ihres Bundesstaates gebunden und können theoretisch frei entscheiden (theoretisch deshalb, weil einige Bundesstaaten sehr wohl Sanktionen gegen die Treulosen vorgesehen haben, falls sie sich nicht an ihr Mandat halten). Kämen die Wahlmänner im Dezember zu keiner Entscheidung, wäre das Repräsentantenhaus an der Reihe, einen der drei stimmstärksten Kandidaten zum neuen Präsidenten zu wählen. Tatsächlich versuchen derzeit mehrere Initativen, bestehend aus Wahlmännern- und frauen der Demokraten, ihre KollegInnen von den Republikanern umzustimmen. Da die Elektoren zum Großteil von den Parteien selbst bestimmt werden, sind die Aussichten auf Erfolg jedoch ebenso gering, wie sie es bereits in der Vergangenheit waren. Es gab zwar immer wieder Abtrünnige, aber deren Wahlverhalten führte nie zur „Abwahl“ eines gewählten Kandidaten.

Dabei hatte die Installation der Wahlfreiheit des Electoral College auch den historischen Hintergrund, die Demokratie vor Kandidaten mit antidemokratischen Ambitionen zu schützen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass einige Initativen aus den Reihen der demokratischen Wahlmänner nicht auf die Abwahl Trumps, oder die Wahl Clintons abzielen, sondern auf die Reform des Wahlsystems an sich. Mit der Rebellion der Wahlmänner sollte die Absurdität des Kollegiums demonstriert werden.

Sklaverei und Wahlsystem

Es ist nämlich kein Geheimnis, dass das US-Wahlsystem bei vielen Politikern, Experten und Wählern gleichermaßen unbeliebt ist. Gut 2/3 der Amerikaner halten es für fehleranfällig und veraltet.Tatsächlich erweisen sich die Schrulligkeiten des aus der Zeit der Founding Fathers stammenden Wahlmänner-Prinzips zunehmend als toxisch für den demokratischen Prozess des Landes. Dieser Meinung war bis zu seiner eigenen Wahl übrigens auch Donald Trump. Beim Urnengang 2012 bezeichnete er das Wahlmännerkollegium als „Desaster für die Demokratie“ (Mitt Romney, der Kandidat der Republikaner, lag bei der Abfassung des Tweets im Popular Vote (noch) vorne).

The electoral college is a disaster for a democracy. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. November 2012

Befürworter des Systems verweisen auf die gute Absicht der Gründerväter, die bei der Entwicklung des Wahlmännersystems einen Ausgleich zwischen bevölkerungsarmen und -reichen Bundesstaaten im Auge hatten. Bei näherer Betrachtung erweist sich dieses Argument jedoch als haltlos.

Als der Verfassungskonvent von 1787 nach einem idealen Wahlsystem für die Vereinigten Staaten suchte, standen die Gründerväter vor einigen Herausforderungen. Das Land war groß und nicht sehr dicht besiedelt. Es gab noch keine politischen Parteien und kaum Informationen über Kandidaten und Programme. Die Schaffung des Wahlmännerkollegiums war in erster Linie für den Rücken der Pferde gemacht, um Wähler, Wahllokale und die Bundesstaaten mit der Zentralgewalt zu verbinden. Da es noch keine politischen Parteien gab, fürchtete man, dass die Wahlberechtigten ausschließlich lokale Kandidaten wählen würden, da sie aufgrund der Weite des Landes und der bescheidenen Kommunikationsmittel der Zeit gar keine anderen kannten. So würden zwangsläufig „Native Sons“ der bevölkerungsreichsten Staaten als Sieger aus den Präsidentschaftswahlen hevorgehen und das wollte man mit dem Electoral College verhindern.

Mit dem Aufkommen der politischen Parteien wurde dieser Aspekt des Systems jedoch überflüssig, da die Loyalität der Wähler von den Bundesstaaten zu den überregional agierenden Politvereinen wechselte. In der Versammlung zum 12. Verfassungszusatz 1803 wollte man auf diese Entwicklungen reagieren. So musste künftig über den Stimmzettel nicht nur der Präsident, sondern auch der Vizepräsident (bisher der Zweitplatzierte) gewählt werden. Außerdem durften die 2 Kandidaten einer Partei nicht aus dem selben Bundesstaat kommen, eine Regel, die bis heute gültig ist.

Die Chance, das Wahlmännersystem zu kippen und zur Direktwahl zu schreiten, wurde jedoch vertan. Angesichts der blutigen Nachwehen der Französischen Revolution hielt man den gemeinen Wähler noch nicht für demokratischpolitsch mündig genug. Außerdem zeichnete sich eine neue Gewichtung der politischen Kräfte ab. Die Fronten verliefen nicht mehr so sehr zwischen bevölkerungsreichen und -armen Bundesstaaten, sondern zwischen Norden und Süden. Im Norden gab es erste Anzeichen für die Abschaffung der Sklaverei, im Süden blieb sie die Basis für das Wirtschaftssystem. Da im Süden weniger Menschen lebten, fürchteten seine Deligierten wohl zu Recht, dass ein Präsident aus dem Norden früher oder später die Aufhebung der Sklaverei betreiben würde.

In zähen Verhandlungen setzte sich der Süden durch. Das Wahlmänner-System blieb bestehen. Mehr noch: die Sklaven wurden in die Bevölkerungszahl des jeweiligen Bundesstaates mit einem Schlüssel von 2:5 eingerechnet, obwohl sie natürlich nicht wählen durften. Das brachte dem Süden mehr Wahlmänner und stützte somit das System der Sklaverei auf Jahrzehnte hinaus. Die ersten 32 von 36 Jahren Gründerzeit war der US-Präsident ein Sklavenbesitzer aus Virginia. Es sollte bis zum 6. August 1965 dauern, bis Schwarze in den USA das bedingungslose Wahlrecht erhielten.

Chancen für eine Reform

Der Mythos vom Interessensausgleich durch das Wahlmännersystem ist also genau das, ein Mythos. Sein im Geiste von „Checks and Balances“ geschaffener Sinn ist mittlerweile pervertiert. Mit dem demographischen Wandel der letzten Jahrzehnte reflektiert das Wahlkollegium immer weniger den Wählerwillen. Was einst geschaffen wurde, um eine „Tyrannei der Mehrheit“ zu verhindern, hat sich mittlerweile in eine „Tyrannei der Minderheit“ verwandelt. Das Zweiparteiensystem der USA scheint auf Ewigkeiten zementiert, die Kandidatur unabhängiger Kandidaten ist aussichtslos. Auch kleine Parteien haben in der Praxis keine Chance. Fragt man Experten, so wird die Kluft von Wählerstimmen und Wahlmännern in Zukunft immer größer und zur Regel werden.

Eine Reform des Systems ist dennoch unwahrscheinlich. Die dafür notwendige Voraussetzung einer Zweidrittelmehrheit im Kongress scheint aufgrund der Polarisierung durch das Zweiparteiensystem unmöglich. Immerhin könnten die Bundesstaaten relativ einfach durch einen Gesetzesantrag vom Mehrheitswahlrecht auf ein Verhältniswahlrecht umsteigen, so wie das bereits in Nebraska und Main praktiziert wird. Aber auch das gilt als unwahrscheinlich. Die traditionell von den Republikanern gehaltenen Staaten profitieren einfach zu viel vom bestehenden System und ohne sie werden die Hochburgen der Demokraten nicht vorpreschen.

Obwohl er also streng formal betrachtet noch gar nicht gewählt wurde, das bestehende Wahlsystem als „Desaster“ bezeichnete, er im Popular Vote um 2 Millionen Stimmen hinter Hillary Clinton liegt und Wahlanfechtungen in mehreren Bundesstaaten drohen, wird Donald J. Trump am 20. Januar 2017 in Washington höchstwahrscheinlich doch als 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt werden.