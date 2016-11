Brand New!

Die Neuvorstellungen der Woche: Nick Murphy - "Stop Me (Stop You)", Temples - "Certainly", Kimyan Law ft Clara Luzia - "Magic" und Gianna - "Smile"

Nick Murphy - "Stop Me (Stop You)"

Irgendwann ist dem australischen Musiker und Produzenten Nick Murphy sein einstiger – tatsächlich etwas alberner – Künstlername Chet Faker dann auch zu blöd geworden. Nach dem Song „Fear Less“ ist "Stop Me (Stop You)" der zweite Track, den Murphy unter bürgerlichem Namen veröffentlicht. Co-produziert hat das Stück Dave Harrington von Darkside, rausgekommen ist wieder ein prächtiges Stück elektronischer Soul, diesmal jedoch ungewohnt deutlich Richtung Rock gebogen und mit deftigem Bass-Akzent. Zärtliche Bombe.

Temples - "Certainly"

Nach dem hocherfolgreichen Debüt „Sun Structures“ aus dem Jahr 2014 wird Anfang 2017 das zweite Album der Temples erscheinen, die Single „Certainty“ bringt schon einmal bittersüßen Vorgeschmack: Die Engländer mischen da die Einflüsse von Shoegaze, Krautrock und 70er-Psychedelik zu einem quietschbunten Stück Bubblegum-Pop voller Hall und mit mysteriöser, dunkler Note im Abgang. Steht im Plattenregal gut zwischen MGMT und den Flaming Lips.

Kimyan Law ft Clara Luzia - "Magic"

Mit seinem Debütalbum „Coeur Calme“ hat der Wiener Produzent und Multiinstrumentalist Kimyan Law auch schon in England aufhorchen lassen und ist bloß ein bisschen unter dem Radar geschwommen. Geheimtipp – das wird sich bald ändern. Die Klammer heißt bei Kimyan Law oft „Drum’n’Bass“, das ist aber nur ein Fundament. Der Track „Magic“ ist vielmehr wieder ein kleinteiliges, geschmeidig stolperndes Sehnsuchts-Elektronika geworden, in dem es klappert, freundlich schnalzt und gar wunderlich klingelt. Hit für die Morgenstunden.

Gianna - "Smile"

Man könnte von der 1986 in Wien geborenen Sängerin Gianna schon da und dort gehört haben – bloß ohne es zu wissen. Mit ihre aktuellen EP „One“ tritt sie jetzt endgültig ins Rampenlicht und bringt uns einen modernen, ansteckenden R’n’B-Entwurf mit. Eine ausgefuchste, minimalistische Produktion, Bass, eine Stimme, die mühelos zwischen Soul und gut gelauntem Sprech-Singsang switcht. Smile. Stimmt.