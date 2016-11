Schreiben mit dem Bestseller-Autor Thomas Raab

JungautorInnen können sich für ein "Writer in Residence"-Stipendium in der Südsteiermark bewerben.

Du würdest gerne endlich mal schreiben (Lyrik, Prosa, Drehbuch oder was auch immer). In Ruhe. Am Stück. Einen Monat lang. Und dich um nichts kümmern müssen. Weder kochen, noch aufräumen. Darüber hinaus hättest du gern jemanden, der dein Geschriebenes liest und mit dir bespricht. Jemand vom Fach.

Inspiration würdest du dir gern in der Natur holen - etwa in schönen Weinbergen. Erholung dann in einem Wellnessbereich.

Das würdest du gern?

Das kannst du!

Mit dem Krimiautor Thomas Raab - "Der Metzger" also der gutmütige, entspannte aber auch leicht schrullige Restaurator Willibald Adrian Metzger - eh schon wissen.

Der stellt sich einen Monat lang, von Mitte Februar bis Mitte März 2017, als Mentor zur Verfügung. Im Loisium in der Südsteiermark.

ORF/Simone Heher-Raab

Thomas Raab freut sich: "Das ist schon ein ziemlich großes Geschenk, in einer wunderbaren Umgebung unter paradiesischen Bedingungen Zeit zu bekommen, in aller Ruhe nicht nur schreiben, sondern sich auch noch austauschen zu dürfen, obendrein mit einem möglicherweise unverdorben mutigen Menschen, zwar irgendwie gleichgesinnt, aber doch mit freiem Blick."

Ach ja, ein Kamerateam schaut auch immer wieder mal vorbei. Nach vier Wochen gibt’s zum Abschluss eine Lesung. Mit dir. Und Thomas Raab.

Organisiert wird diese "Writer in Residence"-Aktion von "erLesen", dem ORF III-Buchmagazin.

Bewerben können sich JungautorInnen (bezieht sich nicht auf das Alter, sondern auf die Erfahrung im Literaturbetrieb. Wichtig ist, dass es sich um keinen Autor/keine Autorin handeln soll, der/die bereits bei einem Verlag unter Vertrag ist, oder der/die schon ein Buch veröffentlicht hat.) mit einer Leseprobe als PDF oder Word-Dokument (inkl. Lebenslauf und Foto) bei erLesen@orf.at.

Bewerbungsende ist der 12. Dezember 2016.