Nichts gegen den Staat

Um unsere eigene Unschuld zu beweisen, durchbrechen wir die Privatsphäre eines Fremden. Das Spiel "Replica" ist eine interaktive Erzählung, die kluge Statements über das gesellschaftspolitisch virulente Thema Privatsphäre macht.

Mittlerweile ist es für uns zum fragwürdigen Alltag geworden, dass alles, was wir online tun, gespeichert und verarbeitet wird. Nur, wer sich aktiv davor schützt indem sie oder er spezielle Software verwendet, bleibt davon verschont. Die meisten der Tracking-Tools und -Algorithmen haben zumindest auf den ersten Blick harmlose Auswirkungen, die ja zur selben Zeit auch bequem sind: hier eine Push-Nachricht, weil sich der Flug verspäten wird, dort ein perfekt passender Vorschlag in der Suchmaschine, obwohl wir erst zwei Buchstaben getippt haben.

Kein leerer Wahn

Sowohl private IT-Konzerne als auch der Staat sind im digitalen Ausspionieren mittlerweile ziemlich gut geworden, und der Kampf zum Erhalt der digitalen Privatsphäre wird immer schwieriger. Die Auswirkungen und das Wesen eines Überwachungsstaates hat ja schon George Orwell im Jahr 1948 beschrieben, und ein aktuelles Computerspiel zollt Orwell und seiner düsteren Zukunftsvision ebenfalls Tribut.

Es geht allerdings nicht um ein gerade erschienenes Game, das tatsächlich "Orwell" heißt (dazu gibt es an dieser Stelle in Kürze mehr), sondern um eines, das sich mit dem selben Thema beschäftigt: repressive staatliche Überwachung. Bei "Replica" werden wir dazu gezwungen, uns durch die persönlichen Inhalte eines fremden Smartphones zu schnüffeln.

SOMI Games

Wir sehen am Display unseres Smartphones ... das Display eines Smartphones. Es ist aber nicht unseres. Wessen Telefon es ist, wissen wir vorerst nicht. Wir bekommen Textnachrichten und sehen, dass bereits einige Anrufe in Abwesenheit passiert sind. Es wirkt so, als ob der Besitzer des Telefons untergetaucht wäre oder sich zumindest nicht bei seinen Angehörigen meldet. Plötzlich kommt ein Anruf von einer unbekannten Nummer. Wir heben ab und bekommen eine seltsame Mission zugeteilt.

Das Ministerium für Innere Sicherheit hat sich ins Telefon gehackt und macht uns – so wie bei der Mafia – ein Angebot, das wir nicht abschlagen können. Wir sollen dieses Smartphone näher durchsuchen, uns durch persönliche Informationen und durch die Kommunikation des vormaligen Besitzers wühlen und Beweise gegen ihn sammeln. Denn die Beamten vermuten, dass er Teil einer terroristischen Gruppierung ist. Weigern wir uns, so droht uns das Ministerium, würden wir nie wieder unsere Freiheit zurück erlangen. Denn wir sitzen in einer Gefängniszelle und müssen unsere Unschuld beweisen, oder besser: sie uns erarbeiten und dabei Loyalität und Unterwürfigkeit gegenüber dem Staat zeigen. Wir fangen also an, lesen besorgte SMS von den Eltern und der Freundin des Vorbesitzers, hacken uns in seine geschützten Fotoalben und in Social-Media-Accounts.

SOMI Games

"Replica" ist für Android und mobile Apple-Geräte sowie auch für Mac und Windows erschienen.

Die Beamten geben uns immer neue Aufgaben; Dinge, die wir herausfinden müssen. Dabei kann ein sogenannter Beweis noch so vage sein – das Ministerium für Innere Sicherheit sieht darin sehr schnell eine Gefährdung der inneren Sicherheit. Alleine schon in Textnachrichten benutzte Worte wie Revolution oder der Besuch eines Rockkonzertes können inkriminierende Wirkung haben.

Wie sehr wir bei diesem schmutzigen Spiel mitmachen, hängt von uns ab. Aber eines ist klar – eine zufriedenstellende Lösung oder gar einen Ausweg gibt es in diesem Spiel nicht.