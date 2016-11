Standort: fm4.ORF.at / Meldung: "Die FM4 Charts vom 26. November 2016"

Die FM4 Charts vom 26. November 2016

Die Spitze bleibt stabil: Banks & Steelz ft. Florence Welsh führen das Feld auch diese Woche an. Neu unter den Top 3: Ja, Panik und Camo & Krooked

Die FM4 Charts für 7 Tage im FM4 Player

Ja, Panik übernimmt mit "Futur II" Platz 2, dicht gefolgt von Camo & Krooked ft. Joe Killington "If I Could". Den höchsten Neueinstieg in die Charts machen Kommando Elefant mit ihrem Wave-Synthie-Pop-Track "In all den abgefuckten Clubs".