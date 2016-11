Granada im FM4 Gästezimmer

Thomas von Granada präsentiert seine Lieblingsstücke aus Pop, Jazz und Soul.

Granada sind wohl gerade eine der emsigsten und umtriebigsten Bands in Österreichs. Das Quintett rund um Thomas Petritsch, vormals Effi, hat erst kürzlich eine FM4 Akustik Session gespielt, aktuell begleiten die Jungs die Sportfreunde Stiller durch Deutschland. Im Dezember sind sie dann selbst auf Tour durch Österreich, bei der sie auch drei FM4 Private Sessions bestreiten werden.

Granada

In all dem Trubel hat Thomas von Granada auch noch Zeit gefunden, sich in unser FM4 Gästezimmer zu setzen und einige seiner Lieblingsstücke vorzustellen.

Rupert Holmes - "Escape (The Piña Colada Song)"

"Dieses Karibiksehnsuchtsstück ist wohl aufgelegt, heißt doch Granadas letzter Sommerhit ebenfalls 'Pina Colada'."







Fiva - "Goldfisch"

"Eine wunderbare Frau mit der ich schon die große Ehre hatte auf Tour zu sein. Mein absolutes Lieblingslied von ihr ist Goldfisch."







5/8erl in Ehr'n - "Siasse Tschik"

"Eine wunderbare Wiener Band, der Wiener Soul lebt mit ihnen."







Friedrich Gulda - "Du und i"

"Weiter geht's mit Jazz, diesmal etwas älter und etwas nostalgischer. Friedrich Gulda war einer der ganz großen Jazzpianisten Österreichs, leider verstorben. 'Du und i' ist eine Nummer zu finden auf dem Album 'Die Golowin Lieder'."







Amy Winehouse - "You know I'm no good"

"Amy Winehouse - ebenfalls großartig und ebenfalls leider auch verstorben. Thomas hat das Stück 'You know I'm no good' ausgewählt."







Billy Joel - "Vienna"

"Eine wunderbare Nummer in der es um das Entschleunigen geht, um das Zurückbesinnen auf das Ruhige. Wir haben das Stück auch gecovered - zu finden auf unserem Album."