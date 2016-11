Hands on-Skills

Die Handschlagqualität könnte in Verruf geraten, wenn man dabei keine Handschuhe trägt. Die FM4 Science Busters legen Hand an.

FM4 Science Busters Martin Puntigam, Dr. Florian Freistetter und die Welt der Physik

Sciencebusters.at: Livetermine und alle Infos zu Büchern, Hörbüchern, Auszeichnungen

Die FM4 Science Busters gibt es auch als Podcast

Der erste Heinz Oberhummer Award ist vergangenen Donnerstag glücklich über die Bühne gegangen und hat mit The Amazing James Randi einen grandiosen Preisträger gefunden.

Simon Welebil / Radio FM4

Auch diese Woche spucken die Science Busters wieder kräftig in die Hände, nicht nur bei der Steiermark-Premiere ihrer Bierstern-Show im Grazer Orpheum.

Was allerdings viele nur bildlich verstanden haben wollen. Die Angst vor bespuckten oder nicht frisch gewaschenen Händen führt dazu, dass Menschen an Fleisch- und Wursttheken und sogar beim Bäcker immer öfter Einweghandschuhe bei der Arbeit tragen müssen. Ob sich der Trend auch auf den Weihnachtsmärkten fortsetzt, bleibt abzuwarten. Aber ist das auch sinnvoll, werden dadurch Mikroorganismen bekämpft und an der Übertragung gehindert oder ist das nur eine Schikane fürs Verkaufspersonal?

CC BY 2.0, flickr.com, User: shuets udono

Martin Puntigam und Univ.-Prof. Helmut Jungwirth mit der Fingerprobe.