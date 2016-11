Heute bin ich glücklich

Auch der geschätzte Wissenschafts- und Popjournalist Thomas Kramar macht sich in der Presse am Sonntag zum jeweils selben Song seine Gedanken.

Nachdenkliche Sprüche mit Bilder: Die kalifornische Musikerin Bethany Cosentino und ihre Band Best Coast sind nicht für die tiefschürfenden Texte bekannt.

Kaum doppelter Boden oder hohe Poetik in den Liedern - wenn es um Schmerz, Liebesleid und Teenage Angst geht, dann werden auch diese Themen meist mit dem Weichzeichner und der besten Zuckerwatte verkauft.

Best Coast

Die Band heißt Best Coast, und das ist richtig so. Ihr letztes Album trägt den Namen "California Nights", das ist plakativ und stimmt ebenso. Best Coast machen bittersweet Beach-Pop im Andenken an die Beach Boys und swingende Girl-Groups aus den sechziger Jahren, umgesetzt mit den Mitteln einer Garagen-Band aus den 90ern.

Verzerrt, gut mit Hall geschmückt, immer gern ein bisschen rotzig, mit frech gelangweilter Pose und mit Bierdosen-Charme verziert - aber eben auch meistens lieb aufgekratzt, gut gelaunt und mit der supercatchy Melodie im Hinterkopf. Barbecue und Pappbecher, Luftmatratze.

"Christmas and Everday" heißt die neue Nebenbei-Single von Best Coast, weil es ist schon fast Dezember und es gibt nie genug Weihnachtslieder.

Und klarerweise macht Bethany Cosentino auch hier nicht bei dem ganzen öden Weihnachtszynismus mit. Man muss nicht zum hundertsten Male die Erkenntnisse von Kommerz, giftig dampfendem Christkindlmarkt und Konsumterror runterbeten und sie für rasend revolutionäre Erleuchtungen halten. Weihnachten ist schön.





Im Stück "Christmas and Everyday" ist Weihnachten freilich aber auch bloß Platzhalter und Symbol, auch wenn die Schlittenglöckchen so putzig bimmeln, geht es hier kaum tatsächlich um Weihnachten. "Dreams become reality on Christmas and Everyday", singt Cosentino im Refrain kaum rätselhaft verschlüsselt.

Weihnachten steht für die unverblümte Nostalgie und die Melancholie, die fein die Bauchgegend wärmt. "When you got your friends and your family, the whole world feels so bright and dandy" - aber eben nicht nur an Weihnachten, sondern jeden Tag.

Hier glühen der Optimismus und das Gefühl, dass es funktionieren kann. Ohne Bruch, ohne Geheimnis, ohne Grund. Es ist die Wahrheit: "A big smile - it can be so healing". Schunkeln, schaukeln und zu diesem kleinen Liedchen die Umarmung spüren. Morgen ist dann wieder Hass und Widerstand.