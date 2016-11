Die Aufdeckerin – Fidel Castro

Diesmal vorm aufdeckerischen Mikrofon: Die Person, die schon im echten Kuba war und mit 16 mindestens jeden Tag einen Che-Hoodie getragen hat.

Und plötzlich war am vergangenen Wochenende jeder Newsfeed voll mit Bildern vom kubanischen Ex-Präsidenten. So wenige Freunde konnte man in den sozialen Netzwerken gar nicht haben, dass man nicht von R.I.P.s und OMGs überschwemmt wurde. Somit kann ich also exklusiv aufdecken: In Österreich gibt es zahlreiche Fidel-Castro-Spezialisten.

APA/AFP/ORLANDO SIERRA

Aber waren wir nicht alle einmal Kuba-Fans, liebe Ohren? Damals, als wir an unsere Kinderzimmerwand die HASTA-LA-VICTORIA-SIEMPRE-Fahnen geheftet haben? Seinerzeit, als uns ein Kapuzenpullover mit dem abstrahierten Gesicht von Che Guevara eine revolutionär-coole Aura gegeben hat?

"Die Aufdeckerin" wird gesprochen und geschrieben von Antonia Stabinger. Sie ist freischaffende Autorin und Filmschaffende, außerdem schreibt und spielt sie im Theaterkabarettduo Flüsterzweieck.

Abgesehen von all diesen Abziehbildern möchte ich nun aufdecken, was es wirklich mit dem Mythos Castro auf sich hat. Ja, wir wissen: Castro war sowohl ein mutiger Revolutionär als auch ein skrupelloser Kritikerhasser. Aber gibt es geheime Facetten, von denen noch niemand etwas weiß?

Mit meinem unfehlbarem Aufdeckerinnenspürsinn habe ich eine Person ausfindig gemacht, die von sich behauptet, auf alle Fragen mir eine mindestens bahnbrechende Antwort geben zu können: Frau Cosma Polithuber, Spezialistin für Weltreisen und alle Länder dieser Welt.