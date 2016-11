"I'm a fuckin' black Beatle, cream seats in the Regal"

Das junge Duo Rae Sremmurd schafft an der Seite des Veteranen Gucci Mane ihre erste Nummer-1-Single, dank Rockstar-Klischees und auch dank der "Mannequin Challenge".

Man kennt das ja mittlerweile: Irgendwer nimmt irgendwo zum Spaß ein paar einfache Tanzbewegungen zu einem grade etwas populären Song auf, andere machen es nach und fertig ist der virale Hit. Wir haben das vor mehr als drei Jahren anhand des Harlem Shake recht eindrucksvoll gesehen und seitdem poppt so etwas alle paar Wochen mal in der Timeline auf - hier für einen guten Zweck, dort auch schon mal recht offensichtlich konstruiert und befeuert, in einem Fall gar von Madonnas Viralhit-Fabrik. Aber dass die Formel funktioniert, hat erst kürzlich die "Mannequin Challenge" wieder bewiesen. Dabei stehen diverse Leute einfach still - meist zur Untermalung der Rae Sremmurd-Single "Black Beatles".

Mitgemacht haben mittlerweile auch Hillary Clinton, ein echter Beatle oder Rae Sremmurd selbst - und ja, auch die FM4-Redaktion ist eine knappe Minute stillgestanden. Natürlich ging der Song Black Beatles danach auch auf Platz 1 der US-Single-Charts - das erste Mal für die Rae Sremmurd-Brüder, aber auch für den Featuregast Gucci Mane, dem das sicher ein schönes Zurück-aus-dem-Gefängnis-Geschenk gemacht hat. Ebro, der Musikdirektor der New Yorker HipHop-Radio-Institution Hot97 hat sich übrigens über diese Art in die Charts zu kommen, abschätzig geäußert, wurde aber nicht zuletzt vom Produzenten Mike Will Made It zurechtgestutzt, der ihm gleich mit Plattenmogul Jimmy Iovine drohte.

Der FM4 HipHop-Lesekreis, erstmals mit Dalia Ahmed sowie Mahdi Rahimi und meiner Wenigkeit, hat sich auch über die Verwendung des Wortes Geezer und über die Lennon/McCartney-Metaphern in Black Beatles unterhalten.