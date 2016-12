Motivationshilfen

Auch SportlerInnen fallen in Motivationslöcher. Sie geben aber auch Ansporn da wieder rauszukommen. Motivationsgeschichten aus dem Freeriden, Snowboarden und Alpinismus.

Abseits von Metern und Sekunden Ein wöchentlicher Überblick auf FM4 über sportliche Entwicklungen und anstehende Veranstaltungen. fm4.orf.at/sport

Die kurzen und trüben Tage Anfang Dezember können ganz schön aufs Gemüt schlagen und man braucht sich nicht wundern, dass man schwerer aus dem Bett kommt oder sich in der Arbeit kaum motivieren kann. SportlerInnen geht es da nicht anders, auch wenn es bei ihnen selten die Herbstdepression ist.

"Spurtreu"

Die Freeride-Veteranen Stefan Häusl und Björn Heregger erwischt das Motivationsloch regelmäßig gegen Ende des Winters, wenn die Contest Saison auf der Freeride World Tour zu Ende ist und man sich höchstens noch für Filmprojekte ganz früh in die Schimontur quälen muss.

Simon Welebil / FM4

Filmemacher Hanno Mackowitz, der schon seit einigen Jahren mit den beiden arbeitet, hat diese Situation heuer aufgegriffen und ihn zum philosophischen Ansatz gewählt, der die Zusammenarbeit der drei schon in "Schneewallfahrt" geprägt hat.

In "Spurtreu" liegt es an Stefan Häusl und Björn Heregger, sich gegenseitig wieder aus ihrem Motivationstief zu ziehen, wofür sie schlussendlich mit der spektakulären Erstbefahrung der Nordwand an der Kuchenspitze im Arlberggebiet belohnt werden. Darüber hinaus liefern die beiden auch die spektakulärste Moped-Verfolgungsjagd seit Josef Hader in "Das ewige Leben" ab, inklusive Straßenmure.

Seit dieser Woche gibt's "Spurtreu" in Vollversion im Netz:

"Edle Räusche"

Um Motivation und ums Mut-Machen geht es auch in "Edle Räusche", einem Kurzfilm über die ersten zwei Jahre des "Junge-Alpinisten-Teams" des Alpenvereins. In dem Programm sollten junge Bergbegeisterte zwischen 18 und 22 Jahren ihren alpinistischen Feinschliff erfahren erhalten, vom Klettern im alpinen Gelände und im Eis bis zu Hochtouren.

Alpenverein

Begleitet von MentorInnen sollten sie sich die Fähigkeiten aneignen, die es braucht, um sicher unterwegs zu sein, und die "edlen Räusche", die die Berge der Welt bereithalten, genießen zu können.

Doch auch die "edlen Räusche" in den Bergen kommen nicht immer ohne Kater aus. Bei einem Lawinenabgang in Frankreich sind drei der jungen Alpinisten 2015 ums Leben gekommen. Ein harter Schlag für die TeilnehmerInnen, die Angehörigen und das Projekt, nachdem zuerst niemand wusste, wie es weitergehen sollte.

Schlussendlich sind die meisten aus dem Team wieder gemeinsam in die Berge gegangen, als Teil einer aktiven Trauerarbeit, um mit glücklichen Erlebnissen über die schwierige Zeit hinweggekommen. Im September 2016 haben sie dann als Abschluss des Ausbildungsprogramms eine Expedition nach Kirgistan unternommen, wo ihnen auch einige Erstbegehungen geglückt sind.

Premiere hat der Film "Edle Räusche" heute, Donnerstag, 1.12., um 19:30 in der Kunst- und Architekturschule Bilding in Innsbruck.

Im Film "Edle Räusche" sprechen die Jungen Alpinisten über die gemeinsamen Erfahrungen und ihren Zugang zum Bergsteigen sowie über den Umgang mit dem Risiko, dem allgegenwärtigen Begleiter am Berg. Lisi Steurer, die als Mentorin die Jungen Alpinisten begleitet hat, wird die Präsentation am Donnerstag in Innsbruck auch mit einem Vortrag zum Thema "Recht auf Risiko" ergänzen. Der Eintritt ist frei. Versprochen werden Geschichten, die Mut machen.

Peace Park

Danny Davis, einer der momentan kreativsten Halfpipe-Snowboarder, kennt das Gefühl der Antriebslosigkeit auch zur Genüge. Obwohl er es liebt, Halfpipe Contests zu fahren, wird es ihm nach drei Monaten Contest-Saison auch jedes Jahr zu langweilig, immer in die genau gleich geshapte Halfpipe einzufahren.

Gut, dass er potente Sponsoren hat, die es ihm ermöglichen, am Ende des Winters sein eigenes Ding durchzuziehen, die "Soul Side" des Snowboardens hervorzukehren und einen exklusiven Snowpark zu bauen, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat, den "Peace Park".

Zum dritten Mal in Folge hat Danny Davis heuer den Halfpipe-Begriff erweitert, die Pipe mit Wallrides, verschiedensten Transitions, Steilkurven, Schanzen und einer Bowl kombiniert. Dann hat er eine Reihe von Freunden, sprich, einige sehr kreative Snowboarder eingeladen, um sich dort auszutoben. Das sehr sehenswerte Ergebnis gibt's seit dieser Woche im Netz:

"Unjudged"

Auch der österreichische Freeskier Luca Tribondeau, hat sich vom Contest-Fahren fast die Lust am Schifahren verderben lassen, wie er in einem Blogeintrag ausführlich schildert. Für sein Videoprojekt "Unjudged" hat er sich daher eine Auszeit vom ständigen Druck und dem Bewertet-Werden genommen. Der erste Edit ist Powder-Porn vom Feinsten.

"Yearning for turning Vol. 4 - Still Turning"

Einmal noch wird hier die Motivation strapaziert, denn Korou Shapes liefern wieder einmal einen Edit ab, der Lust darauf macht, sofort auf die Piste zu gehen. Ja, richtig gelesen: Piste! Nicht Snowpark, nicht Powder. Die Wiederentdeckung alter Snowboard-Shapes macht nämlich Carving - die Altherren-Variante des Snowboardens - wieder salonfähig. Und Videos wie "Yearning for turning IV - Still Turning" helfen, diese Botschaft zu verbreiten.