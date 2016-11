Ideen raus, Krippenarbeit!

Wir bauen die FM4 Morningshow Group Crib. Mit dir und deinem Zeugs.

Relativ einfaches Konzept: Wir haben eine schöne Schachtel gebastelt, die bis zu den Weihnachtsferien zu einer ausufernden Krippe werden soll. Bildlich gesprochen:

FM4/Esther Csapo

Eine Flüchtlingsfamilie aus dem Nahen Osten muss in einer nicht bewohnten Gebrauchsimmobilie (Stall) Zuflucht suchen, weil die Frau schwanger und die Temperatur niedrig ist. Das war aber vor gefühlt 2000 Jahren (definitiv nicht am 24. Dezember, aber egal jetzt), deshalb wird die Geburtserzählung mit Hirten, Königen und Tieren seit dem Frühchristentum mit Figuren nachgestellt. Beispiel:

unknown

oder:

CC-BY-SA 2.0 / Norbert Schnitzler

Ihr kennt das. Aber da wir bisweilen nach dem Motto "beim Machen geworden" leben, brauchen wir euch. Wir wollen eine Krippe basteln. Zur Erinnerung noch einmal der Ist-Zustand:

FM4/Esther Csapo

Wir brauchen euer Zeugs! (bitte)

Wenn ihr euch jetzt im Zimmer umschaut und euch denkt: Das da drüben würde super in diese Krippe passen, oder wenn ihr eine Kiste voller Zeugs habt, das zu schad zum Wegschmeißen ist und auch gut in die Krippe passen würde, dann packt das Zeug in ein Kuvert (oder Kiste, je nach Größe) und schickt es an:

FM4 Morningshow

1136 Wien

Kennwort: Group Crib

Was genau? Figuren, Sterne, Autos, alles ist erlaubt. Wurscht, welcher religiöse Hintergrund. Also sowohl Lego als auch Playmobil zum Beispiel.

Die schönsten und wichtigsten Einsendungen kriegen ein Goodie Bag retour geschickt.

Also, lasset uns eine Krippe ausstatten. Ideen raus, Krippenarbeit!