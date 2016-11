Wie hauspartytauglich sind Granada? (Sehr!)

Granada kommen zu dir nach hause für eine FM4 Private Session!

Von 15. bis 17. Dezember werden Granada im Rahmen ihrer Österreich-Tour insgesamt drei intime Akustik-Konzerte spielen – mitten in eurem Wohnzimmer, Partykeller, eurer Werkzeughütte oder sonstiger flauschiger Indoorlocation. Diese sollte sich in Vorarlberg, Tirol oder Salzburg befinden.

Damit ihr aber auch genau wisst, worauf ihr euch da einlässt, haben wir die Jungs von Granada auf die Couch geschickt und sie auf ihre Partytauglichkeit geprüft.

Hier kommt der FM4 Psychotest: Wie hauspartytauglich bist du?

Wenn ihr Granada jetzt immer noch live in euren eigenen vier Wänden erleben wollt, hier nochmal alle Infos:

mit Unterstützung von mömax

Am 15., 16. und 17. Dezember werden Granada drei Privatkonzerte im intimen Rahmen spielen - inklusive Meet & Greet. Wenn du Granada-Fan bist, eine geeignete Location für dich, die Band und etwa 40 deiner besten Freunde hast, dann bewirb dich jetzt bei den FM4 Private Sessions.

Radio FM4

Granada live

12.12.: Graz, PPC

13.12.: Wien, WUK

14.12.: Linz, Posthof

15.12.: Dornbirn, Conrad Sohm

16.12.: Innsbruck, Weekender

17.12.: Salzburg, Rockhouse

Drei Termine stehen zur Auswahl, und weil die Band zu der Zeit gerade auf Tour ist (siehe rechts!), orientieren sich die Schauplätze der FM4 Private Sessions natürlich vor allem am jeweiligen Auftrittsort am Abend. Die Private Sessions finden jeweils am frühen Nachmittag (gegen 13 oder 14 Uhr) statt.

Für folgende Termine suchen wir Locations:

Do, 15.12.: Vorarlberg

Fr, 16.12.: Tirol

Sa, 17.12.: Salzburg

Bewirb dich für die FM4 Private Sessions und schick' ein Foto deiner ganz besonderen Indoor-Location an game.fm4@orf.at.

Einsendeschluss ist der 5. Dezember, 15 Uhr.