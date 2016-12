Kenne deinen Status

In Österreich leben geschätzte 8.000 bis 9.000 Menschen mit HIV, pro Tag gibt es etwa ein bis zwei Neudiagnosen. Wir haben mit Wolfgang Wilhelm von der Aids-Hilfe Wien gesprochen.

Heute ist der erste Dezember, und außerdem ist heute Welt-Aids-Tag.

Anfang der 1980er-Jahre ist das HI-Virus entdeckt worden, seitdem sind weltweit 39 Millionen Menschen daran gestorben, schätzt die UNO. Zum heutigen Welt-Aids-Tag wird aber nicht nur der Verstorbenen gedacht, sondern es soll die Aufmerksamkeit auch darauf gelenkt werden, was man im Kampf gegen Aids tun kann.

Tomizak / flickr

fm4.ORF.at: Herr Wilhelm, ein bis zwei Neudiagnosen mit HIV gibt es in Österreich pro Tag. Ist das viel mehr als vor z.B. 10 Jahren oder gleichbleibend?

Wolfang Wilhelm: Also in Österreich stagnieren wir tatsächlich. Aber wir stagnieren auf hohem Niveau. Wir haben in den letzten Jahren ca. vier- bis fünfhundert Neudiagnosen pro Jahr. Und das ist vier- bis fünfhundert zu viel.

Wo liegen da die größten Probleme in Österreich beim Kampf gegen HIV/Aids?

Ein großes Problem ist sicher das „Sich-Betroffen-Fühlen“. Das heißt, viele Menschen glauben, nur weil Aids heute keine todbringende Seuche mehr ist, sondern eine mittlerweile gut behandelbare chronische Krankheit, müssen sie sie nicht mehr ernstnehmen und stecken ein bisschen den Kopf in den Sand.

Auch wenn Aids und HIV heute gut behandelbar sind und wir mit den zur Verfügung stehenden Therapien den Ausbruch von Aids verhindern können, ist dennoch die Prävention ganz, ganz wichtig, damit sich weniger Menschen infizieren.

Ich kann mich erinnern, in den 80ern, 90ern, gab es ganz viele Aids-Awareness-Spots im Fernsehen zu sehen. Auf MTV gab es eine Kampagne. Das ist jetzt nicht mehr so präsent oder?

Ja, Aids und HIV haben den ganz großen Schrecken verloren. Das ist einerseits gut so, weil Anfang der 80er-Jahre wusste man ja noch gar nicht, was diese Erkrankung ist, wie sie ausgelöst wird und wie man sich schützen kann. Wir wussten dann, okay, es gibt das HI-Virus, das Aids verursacht. Wir haben Tests entwickelt, wie man die Infektion feststellen kann. Wir wissen mittlerweile über die Übertragungswege sehr gut Bescheid. Und wir wissen, wie man sich schützen kann. Das heißt, diese große Angst bringende Unbekannte ist ein Stückchen bekannter geworden.

Seit 1996 haben wir mit den Kombinationstherapien wirksame Therapien, die Menschen unter die so genannte Nachweisgrenze bringen können. Das heißt, wir können bei dieser Behandlung mit den heutigen Laborverfahren das Virus im Blut nicht mehr feststellen. Es ist zwar dennoch da, aber nicht mehr feststellbar. Und wenn so wenig Virus im Blut ist, dann sind diese Menschen auch nicht mehr infektiös. Und das ist gut. Das ist das Ziel, da wollen wir sie hinbringen.

Die Schwierigkeiten, die es noch gibt, ist eben die angesprochene Awareness, aber auch die „Late Presenter“. Das sind Menschen, die sich schon vor einigen Jahren mit dem Virus angesteckt haben und jetzt erst die Neudiagnose bekommen. Deshalb ist eines unserer wichtigsten Ziele, jetzt HIV-Antikörper-Tests zu bewerben, Menschen zum Test zu bringen.

Wir haben gerade die europäische HIV- und Hepatitis-Testwoche hinter uns, wo es darum geht, Testbarrieren zu senken. Wir haben ganz viele Außentests gemacht – das heißt, in Lokalen, in Clubbings Tests gratis und anonym angeboten, damit viele Menschen ihren Status kennen.

Kann man sagen, wie viele Menschen in Österreich von sich aus den Test machen?

Wir haben da eine gute Situation dank der Fördergeberinnen: Das sind etwa das Gesundheitsministerium, aber auch die Stadt Wien und der Fonds Soziales Wien. Natürlich der Life Ball – Gery Keszler – der Verein Aids Life, unser größter privater Sponsor. Das heißt, wir haben in Österreich die Möglichkeit, flächendeckend kostenlose und anonyme Aids-Tests in den Aids-Hilfen zur Verfügung zu stellen und ganz niederschwellig zu testen.

Wir sehen aber, dass für einzelne Gruppen, z.B. MigrantInnen, Menschen in Haft, SexarbeiterInnen etc. immer noch Testbarrieren da sind. Das sind Menschen, die ohnehin schon diskriminiert werden im Leben, die nicht gleichberechtigt teilhaben können am gesellschaftlichen Leben. Die denken sich jetzt, wenn ich einen Test mache und ich bin positiv, dann werde ich ja noch mehr diskriminiert. Deswegen ist es wichtig, noch niederschwelliger vorzugehen, gegen Diskriminierung anzukämpfen und alle Menschen zu ermutigen, einen Test zu machen – „Kenne deinen Status!“

Das Problem scheint sehr zweischneidig zu sein. Einerseits sollen die Leute weniger Angst vor der Diagnose haben, damit sie zum Test gehen, gleichzeitig lässt durch die geringere Angst auch die Vorsicht nachlässt. Sehe ich das richtig?

So ist es. Prävention bleibt das Mittel der Wahl. Kondom bleibt nach wie vor eine ganz zentrale Botschaft – Stichwort „Safer Sex“. Menschen, die schon infiziert sind, denen können wir heute in Österreich gute Therapien anbieten, die aber umso bessere Chancen auf Erfolg haben, je schneller nach der Infektion sie zur Anwendung kommen.

Was passiert weltweit? Wie will man da den Kampf gegen Aids vorantreiben und gewinnen?

Also weltweit ist Österreich ein Land mit einer geringen Prävalenz, das heißt das HIV/Aids-Problem ist in Österreich ein kleines, verglichen mit anderen Ländern der Welt. Wir haben ein gesundes Gesundheitssystem, das funktioniert. Wir haben ein gutes Sozialversicherungssystem.

In anderen Länder, z.B. in Afrika, Asien, aber auch in Osteuropa, in Russland, ist das Problem viel größer. Dort haben ganz wenige Menschen Zugang zu Therapie. Wir schätzen, dass weltweit nicht einmal 50 Prozent Zugang zu Therapie haben. Aids als Vollbild, als ausgebrochene Krankheit, ist in Österreich ganz, ganz selten. In anderen Teilen der Welt leider immer noch an der Tagesordnung.