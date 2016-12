Stramme Seemänner

Auf, auf ins Abenteuer! "Burly Men at Sea" ist ein digitales Spielbuch mit Wiederspielwert.

Wer sich vor mehreren hundert Jahren auf ein größeres Abenteuer gemacht hat, ist zu Beginn oder während der Reise bestimmt in zumindest ein Schiff gestiegen. Denn nur mit dem Schiff konnte man die unbekannte Weite der Welt erkunden, dort hin fahren, wo vielleicht noch nie ein Mensch zuvor gewesen war. So, wie in Star Trek, nur, dass hier noch nicht das Weltall sondern erstmal Inseln und unbekannte Kontinente entdeckt wurden.

Wir werden uns nun für viele kleine besondere Abenteuer auch auf hohe See begeben. Unsere Crew besteht aus drei bärtigen Männern, die sich nach Spannung und Abwechslung sehnen. Wir müssen deshalb dafür sorgen, dass ihre Reise möglichst facettenreich wird. Denn Stetigbart, Mutigbart und Hastigbart wollen endlich was erleben. Der Schmid und die Bäckerin haben keine Ideen, und der Flöten spielende Tagedieb neben der Scheune ist eine Landratte und deshalb für die drei Seemänner auch für nichts zu gebrauchen. Doch in der Bibliothek begegnet die Gruppe einem interessanten Weisen. Er teilt ihnen mit, dass sie ab sofort ebenso sonderbare wie ungewöhnliche Erlebnisse haben werden.

Hastigbart, Stetigbart und Mutigbart gehen an Bord und segeln los. Kurz nachdem sie in See gestochen sind, taucht ein riesiger Wal auf und verschlingt das ganze Schiff. Was den drei Seemännern dort passiert, sei an dieser Stelle nicht verraten. Im Zentrum steht ab sofort jedenfalls, welche Entscheidungen wir für sie treffen. Die drei Abenteurer kommen während ihrer Reise nämlich immer wieder an Punkte, wo entschieden werden muss, wie es weiter geht – ganz im Stil eines Spielbuchs, wo Leserin und Leser Einfluss auf das Geschehen nehmen.

Immer wieder auf See

Jeder Durchlauf von "Burly Men at Sea" dauert nur zehn bis 15 Minuten. Doch wegen der Entscheidungsmöglichkeiten wollen wir gleich ein zweites und drittes Mal lossegeln. Dieses mehrfache Durchspielen ist erzählerisch im Game verankert, und zwar insofern, als dass wir am Schluss immer wieder zu einem mysteriösen Bibliothekar zurückkehren und er sich dann freut, dass wir schon wieder ein neues Abenteuer erlebt, schon wieder andere Entscheidungen getroffen haben. Auch andere Figuren reagieren unterschiedlich, je nachdem, was davor bereits passiert ist und welche Entscheidungen getroffen wurden.

"Burly Men at Sea" hat eine entzückende Präsentation in einer Art Infografikstil, und der Soundtrack pluckert freundlich dahin. Das Spiel ist auch sehr gut als interaktive Gute-Nacht-Geschichte für Kinder geeignet. Jeder individuelle Durchlauf wird auf einer Seekarte verzeichnet und als Buch im Spiel in ein Regal gestellt. Demnächst soll man übrigens auch die eigenen "Burly"-Abenteuer als wirkliches Book-on-demand drucken lassen können.