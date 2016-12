Brand new

Die Neuvorstellungen der Woche: Peter Doherty - "Kolly Kibber" | Antilopen Gang - "Das trojanische Pferd" | Alix - "Konflikt" | Palastic ft. LissA - "Eat You Up"

Peter Doherty - "Kolly Kibber"

Der Mann heißt jetzt "Peter" mit "r" hintendran und ist also vielleicht doch ein bisschen erwachsen geworden, aber hoffentlich nicht allzu sehr. Auf jeden Fall ist der ewige Taumler und Großpoet Doherty aktuell gut in Form. Gerade ist sein Solo-Album "Hamburg Demonstrations" erschienen, nach der Single "I don't love anyone (but you're not just anyone) gibt's jetzt mit dem Opener der Platte wieder einen toll beschwipsten Schunkler. Beeinflusst von einer Figur aus Graham Greenes Roman "Brighton Rock" und gar mit deutschen Kauderwelsch-Zeilen verziert: "Die Nacht des ersten Lichts? Danach kommt nichts, oder?"

Antilopen Gang - "Das trojanische Pferd"

Punk-Attitude in HipHop übersetzt. Radau, Rebellion, Widerstand. Die Antilopengang, drei Herren, die sich kein Blatt vor den Mund nehmen und schon auch mal das Rap-Themen-Spektrum ein bisschen ausweiten. Das Debütalbum hat schon richtig "Aversion" geheißen, ein Mixtape den Namen "Abwasser" getragen. "Anarchie und Alltag" heißt jetzt noch deftiger die neue Platte, auf "Das trojanische Pferd" ruft die Antilopen Gang die Revolution aus und verklickert uns, dass sie längst schon das Schweinesystem infiltriert haben. Und das System applaudiert.

Alix - "Konflikt"

Möglicherweise kennt man den MC und Sänger ALIX von seinen Arbeiten mit dem Balkanpop/Dub/Worldbeat-Projekt [dunkelbunt] oder auch mit Erwin & Edwin, nach seinem ein bisschen unter dem Radar geschwommenen Album "Schlüssel zur Welt" aus dem Jahr 2015 macht er sich jetzt zum Schritt ins Rampenlicht auf. Hochgeschwindigkeits-Rap zur Zeit: Politik, zerbröselnde Systeme, Einsatz, Haltung. "Wenn die Paläste verbrenn', dann heißt es kämpf oder renn."

Palastic ft. LissA - "Eat You Up"

Das Wiener Produktionsduo Palastic hat mit Remixen für beispielsweis die Kytes schon die Hype-Maschinen zum Brummen gebracht. Aber auch die eigenen Produktionen bringen Euphorie, z.B. die Nummer "Side Note", die die Sängerin LissA veredelt hat. Hat die auch FM4 Charts gut durchgeschüttelt. Die neue Kollaboration bringt wieder eine funkelnde Mischung aus House, elektronischem Soul und Sehnsuchts-Disco. Energie unter der Glitzerkugel.