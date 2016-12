FM4 Intelligentkalender #4: Die Öl aufsaugende Wachswatte

24 Ideen zur Rettung der Welt. Heute: Aus einem Produktionsfehler entsteht ein Mittel gegen Ölpest.

Als ein Produktionsmitarbeiter eines Tages Fehler bei Temperatur- und Druckeinstellungen macht, kommen in der deutschen Wachsfabrik plötzlich mehrere Tonnen einer fasrigen, watteähnlichen Masse aus der Maschine.

Anstatt dieses eigenartige Material zu entsorgen und als kostenspieligen Fehler zu verbuchen, nimmt sich Ernst Krendlinger, der Chefchemiker des Unternehmens, der Wachswatte an und führt mit einem Team unzählige Experimente damit durch. Sie reiben Objekte damit ein, machen Kerzen daraus, verwenden es für Kosmetika. Aber schließlich stößt der Chemiker auf eine Eigenschaft die heraussticht: Wenn man die Wachswatte in ölverschmutztes Wasser legt, saugt sie sich mit dem Öl voll und weist gleichzeitig das Wasser ab.

www.deurex.com

Unter dem Namen Deurex Pure wird die Wachswatte mittlerweile hergestellt, sie kann Öl, Diesel und andere Chemikalien aufsagen und im Unterschied zu anderen Reinigungsmethoden komplett aus dem Wasser entfernen. Die Watte kann das 6,55-Fache ihres Gewichts aufsaugen, danach kann das Öl durch einen Schleudervorgang wieder von der Watte getrennt und sogar weiter verwendet werden. Die Watte selbst ist recyclebar und umweltfreundlich und wird in Deutschland bereits von manchen Feuerwehren eingesetzt. In Zusammenarbeit mit Umweltschutzorganisationen wurde mithilfe der Wachswatte ein ölverseuchter Fluss in Nigeria gereinigt. Ein weiteres wichtiges Einsatzgebiet sind Windräder. In Windrädern stecken bis zu 155 Liter Öl, und wenn es zu einem Leck kommt, rinnt das Öl am Windrad hinunter. Ringe um die Konstruktion herum, die mit Deurex Pure gefüllt sind, können das Öl einfach aufsaugen.

Das deutsche Unternehmen konnte allerdings bisher noch keine Ölkonzerne davon überzeugen, die Wachswatte zu kaufen, da diese nicht auf Prävention setzen. Es wird also auch in Zukunft weiterhin zu Ölverschmutzung kommen, aber wenigstens stellt die Wachswatte ein wirksames Mittel im Kampf gegen die Folgen der Ölpest dar.