FM4 Science Busters: Gluten

Bis zur sog. Wiederkehr des Heilandes werden auch heuer wieder Kekse und Mehlspeisen sonderzahl gebacken.

Vanillekipferl, Spagatkrapfen, Zimtsterne, Anisbogerl, you name it. Alles, was die Heilige Familie™ vermutlich auch schon gerne gehabt hat. Allerdings ändert sich die Rezeptur des Gebäcks von Jahr zu Jahr erheblich, denn viele Menschen vertragen mittlerweile kein Weizenmehl mehr. Oder bilden sich das zumindest ein. Und schuld daran ist das Gluten, von dem viele Menschen allerdings nicht einmal wissen, wie man es richtig ausspricht. Martin Puntigam und Univ.-Prof. Helmut Jungwirth wissen das sehr wohl und noch viel mehr über Gluten und erzählen es auch.

