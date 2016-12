FM4 Schnitzelbeats #6: Österreichische Girl-Bands

Die FM4 Schnitzelbeats huldigen einmal mehr vergessenen Pionieren heimischer Popgeschichte, diesmal den ersten österreichischen “Damenkapellen”: 3 Girl-Bands aus 3 Dekaden.

FM4 Schnitzelbeats

Sonntagnachts im FM4 Soundpark und anschließend für 7 Tage im FM4 Player

Zum Geleit: Der englische Sprachgebrauch unterscheidet im Allgemeinen zwischen den Begriffen “girl group” und “girl band”. Der erste Terminus steht gewissermassen synonym für den Sound eines Pop-Phänomens, das ab den späten 1950ern durch die massenmediale Wirkung des Fernsehens zum großen Höhenflug in den USA ansetzte.

Pfiffige Mädchengesangsgruppen, die teils zweideutige Songtexte zu eingängigen Tanzorchester-Kompositionen zu Gehör brachten und aufs Neue die kommerzielle Verwertbarkeit von Teenager-Bubblegum-Kultur unter Beweis stellten. Und ob man nun an “Will You Love Me Tomorrow” (1960) der Shirelles, “Be My Baby” (1963) der Ronettes oder gar “Leader Of The Pack” (1964) der Shangri-Las denkt, besondere Erwähnung in Bezugnahme auf die Girl-Group-Ära finden stets die Faktoren Songwriting, Arrangement und Produktion, die fest in Händen einer überwiegend männlich besetzten Musikindustrie verblieben. Der zweite Terminus, “girl band” beschreibt hingegen eine “richtige” Band, bestehend aus Musikerinnen, die mit Instrumenten im Proberaum, auf der Bühne oder im Studio stehen und das tun, was Bands eben so machen: Songs spielen. Die deutschsprachige Musikpresse behalf sich im Zeitraum der 1960er Jahren zur Unterscheidung (und zum besseren Verständnis) übrigens der Vokabel “Frauenvokalisten” und “Damenkapellen”. Das ist kein Scherz.

Die FM4 Schnitzelbeats befassen sich heute mit den ersten österreichischen Girl-Bands, die ihr Wirken auch auf Schallplatten-Veröffentlichungen dokumentiert haben.

Trash Rock Archive

Trash Rock Archive

Wien, 1962. Während die halbstarken Jungs mit testosterongeladenen Rock-N-Roll-Coverversionen in schäbigen Spelunken das örtliche Publikum bei Laune hielten, machten sich vier junge Wienerinnen daran, die Bühnen dieser Welt zu erobern: Die Rosée Sisters, die im Laufe der kommenden 10 Jahre als gefeierte Showtunes- und Beat-Combo eine bemerkenswerte Self-Made-Karriere hinlegen sollten. Das erste provisorische Line-Up entstand, als die damals 20-jährige Bandleaderin Brigitte Rosee in Tageszeitungen ihre Suche nach gleichaltrigen Musikerinnen annoncierte. “Um aus der Masse herauszuragen, dachte ich mir, ‘alles Mädels wäre nicht schlecht’”, erzählte sie mir einmal in einem Interview. “Denn alles andere gab's ja eh!”

Bereits die ersten Live-Auftritte der Rosée Sisters wurden vom österreichischen Feuilleton mit effekthascherischen Schlagzeilen bedacht, die in steter Bezugnahme auf das Geschlecht der Musikerinnen das Spektakel als sensationell oder skurill subsumierten. Der Novelty-Faktor war seitens der Bandleaderin aber durchaus kalkuliert. Musikerinnen als exotische Wesen: Ein kommerzieller Volltreffer. Auch im Ausland stiess die “Damenkapelle aus Wien” (Originalzitat: Bild-Zeitung) auf beachtliche Resonanz, was sich in einem luxuriösen Lebenswandel, ausgebuchten Terminplänen und Tourneen durch ganz Europa niederschlug. Im Jahr 1966 schaffte die Band schliesslich noch etwas, wovon Teenager in ganz Österreich nur träumen konnten, als der deutsche Marktführer Polydor eine 7”-Single der Gruppe produzieren liess. Gleichzeitig blieb es den Wienerinnen aber verwehrt, die Instrumentalspuren der Songs selbst einzuspielen, obwohl sie dazu zweifelsfrei imstande gewesen wären. Dem kommerziellen Majorlabel erschien es offensichtlich als zu riskant, kostbare Studiozeit in junge Musikerinnen zu investieren: Eine bedauernswerte Fehleinschätzung.

Die für die Soundpark-Sendung ausgewählte Nummer “Mon Amour” entstammt einer unveröffentlichten Recording Session aus dem Jahr 1968 und unterstreicht die Live-Qualitäten der Rosée Sisters, die in unserer Sendung nun auch erstmals so zu hören sind, wie sie damals wirklich klangen: Also nicht als “Frauenvokalisten”, sondern als waschechte “Damenkapelle”. Ein dreifaches Hoch auf die erste österreichische Girl-Band!

Trash Rock Archive

Trash Rock Archive

Unsere Reise führt uns nun ins Jahr 1976, wo wir einem Gymnasium in der niederösterreichischen Gemeinde Kirchschlag Besuch abstatten. Dort hatte sich unter dem Einfluss von Ö3 und Disco-Pop die Schülerinnen-Combo The Topsy Girls formiert. Regina, Sissy, Hedy, Mary und Barbara waren zweifelsohne blutige Amateure auf ihren Instrumenten, aber immerhin brachten sie es zu einer eigenen Schallplattenveröffentlichung, bei der die jungen Frauen auch die Musik selber einspielten. Der Manager der Band war gleichzeitig der Musiklehrer der Schule, der zuvor schon einige rustikale Volksmusikkapellen betreut hatte.

Kein Wunder also, dass die vorliegende 7”-Single der Topsy Girls im wundersamen Kosmos der Incredibly Strange Music anzusiedeln ist, aber gleichzeitig eine seltene österreichische Entsprechung auf die legendären Shaggs aus den USA darstellt. Schräge Musik, die in sich fehlerhaft ist, rumpelt und uns streckenweise ratlos zurücklässt. Doch genau darin liegt auch die Magie der enthusiastischen Topsy Girls aus Kirchschlag: Das ist Novelty-Popmusik für ausgeschlossene Hörerinnen und Hörer mit einem Faible für Trash-Superlative. Wir verneigen uns vor der hinreißend bizarren ABBA-Cover-Version “Fernando”.

Trash Rock Archive

Trash Rock Archive

Das Rennen um die erste Girl-Punk-Band Österreichs entschieden die Wienerinnen A-Gen-53 für sich, die im Sommer 1980 gegründet worden waren und sich – passend im Sinne des Genres – nach einem Vaginalzäpfchen zur Schwangerschaftsverhütung benannt hatten. Ein schlichtes Line-up – Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang – und ein temporeiches Pogo-Set, angereichert mit rotzigen Cover-Versionen der Troggs, Devo und Sex Pistols bildeten die Basis ihrer ersten Auftritte, die den meisten Zeitzeugen als mitreissend und gleichzeitig überaus chaotisch in Erinnerung geblieben sind. Im Sommer 1981 nahm die pionierträchtige Formation für die Punk-Compilation “Die Tödliche Dosis” schliesslich ihre einzigen erhaltenen Studio-Recordings auf. Gutes Timing, denn schon im Jänner 1982 hatten sich A-Gen-53 wieder aufgelöst. Wir widmen uns dem aufgeputschten, 1-Minute-45-Sekunden-währenden “Scheiß auf Lila”, einer schnörkellosen Kriegserklärung an Mode, Konsum und die sogenannten “Mädchenthemen” in allen Jugendzeitschriften dieser Welt:

Lila ist die Modefarbe

Deswegen ich jetzt jetzt Lila trage

Sagt die Susi zu der Vera

Ja, man hat es immer schwer

Und weil die Mode ständig wechselt

Und man vieles da verwechselt

Scheiß auf Lila!

Scheiß auf Lila!

Scheiß auf Lila!

Scheiß auf Lila!

Noch Fragen?