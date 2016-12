Raus aus der Norm

Die Dew Tour krempelt Snowboard- und Freeski-Contestformate um, in Tirol eröffnet eine Freestyle Halle, und am Schöckl wird nochmal für den guten Zweck geradelt. Die FM4 Draußen Tipps fürs Wochenende

Drei Snowboard-Big Air Contests der FIS hat es diese Saison schon gegeben. Drei Mal hat Anna Gasser dabei im Finale den gleichen Trick gezeigt - einen Cab Double Underflip - und dreimal ist sie danach ganz oben am Podest gestanden, auch letztes Wochenende bei der Big Air Premiere in Mönchengladbach.

Es ist nicht schwer zu erkennen, dass Anna Gasser diese Saison sehr gut drauf ist, dass sie aber sowohl in Mailand, als auch im südkoreanischen Alpensia und in Mönchengladbach die gleichen Tricks auspacken konnte, weist auf ein Problem hin, dass in der Snowboard-Szene schon länger kritisiert wird: Die Contests werden zu ähnlich, zu eintönig, und das quer durch alle Disziplinen.

Bei Slopestyle Contests fährt man zuerst eine Rail-Section, bevor drei große Schanzen kommen. Die Stahlrampen für Big Air Contest unterscheiden sich ohnehin nur minimal in Größe und Radius und die Superpipes für die Halfpipe-Bewerbe sind überhaupt genormt. Das führt dazu, dass RiderInnen nicht nur einzelne Tricks, sondern ganze "Winning Runs" einstudieren, die sie über die Saison perfektionieren. Das wird nicht nur manchen Fans, sondern auch RiderInnen zu langweilig.

Danny Davis etwa, einer der kreativsten Köpfe in der Halfpipe, hat schon öfter anklingen lassen, dass ihm drei Monate Contest-Saison in der gleichen, standardisierten Pipe zu fad werden. Dass Transition-Riding in Halfpipes auch anders gehen kann, zeigt er etwa mi seinem Peace Park, wo er eine Halfpipe mit Wallrides, verschiedensten Transitions, Steilkurven, Schanzen und einer Bowl kombiniert.

Einige Contest Veranstalter haben sich die Kritik der Snowboard-Stars an der Standardisierung, die etwa auch von Legenden wie Terje Haakonsen oder Antti Autti kommt, zu Herzen genommen. Der Spring Battle im Absolut Park in Flachauwinkl wird etwa seit 2015 als Video-Judging-Contest ausgetragen, um den RiderInnen mehr Raum für Kreativität zu geben. Dieses Wochenende zieht auch die traditionsreiche Dew Tour in Colorado nach.

Auf Anregung von Danny Davis haben sie etwa die Halfpipe überarbeitet, die jetzt mit Hip in die Halfpipe rein und mit einem Kicker aus der Halfpipe raus aufwarten kann. Den Slopestyle Contest haben sie in zwei unterschiedliche Kurse aufgeteilt, die einzeln gefahren werden, einen Kurs für Rails und Obstacles, den anderen für die Kicker. Die Punkte dafür werden nachher zusammengerechnet. Anna Gasser sollte das kein großes Kopfzerbrechen bereiten. Letztes Jahr hat sie den Slopestyle Contest bei der Dew Tour noch im alten Modus gewonnen. Dass sie sich auf den großen Kickern wohlfühlt, ist bekannt, dass sie auch auf Rails überzeugen kann, sieht man in dutzenden Videos im Web.

Obendrauf gibt's heuer auf der Dew Tour auch einen Teamcontest für Snowboarder und Freeskier, der ganz nach dem Geschmack von Snowboard-Legende Terje Haakonsen sein dürfte. Haakonsen hat sich ja seit jeher gegen die Vereinnahmung von Snowboarden durch die Olympischen Spiele gewehrt, einerseits, weil die FIS die Durchführung der Bewerbe zugesprochen bekommen hat, andererseis aber auch, weil Olympische Spiele ein Nationendenken und einen "Old School Chauvinismus" befördern, die im Snowboarden eigentlich keinen Platz haben. Historisch sind SnowboarderInnen nicht Teil eines Nationalteams, sondern "factory riders", wie er mir im Interview gesagt hat. Dieses Wochenende darf Haakonsen als Teamcaptain eine Mannschaft seines Snowboardsponsors anführen und sich gegen andere Firmenteams beweisen. Mal schau'n, ob das wieder mehr Spaß macht. Die Snowboard- und Freeski-Bewerbe von der Dew Tour gibt's ab Freitag live als Webstream.

Air Parc-Opening

Wem die großen Schanzen in den Snowparks noch zu viel Respekt einflößen, oder wer einfach in sicherer Umgebung an neuen Tricks und Fertigkeiten üben will, kann sich in Freestyle-Hallen wie dem Air Parc langsam rantasten, der mit riesigen Trampolinen, Schaumstoffbecken, einem Airbag oder auch einer Parkour-Area aufwartet. Der Air Parc ist über dem Sommer im Tiroler Stubaital gestanden, ab diesem Wochenende bezieht er in Obsteig an der Fernpassstraße sein Winterquartier. Am Samstag ab 15:00 wird der neue Air-Parc eröffnet, mit neuem Set-Up, Workshops, speziellen Opening-Tarifen und feiner Musik.

Schöckl Trail Xmas Charity

Wer noch nicht ganz in Winterstimmung ist, kann sich dieses Wochenende aber auch noch einmal aufs Downhill-Rad schwingen für den guten Zweck, bei der Schöckl Trail Xmas Charity. Am Grazer Hausberg Schöckl geht es darum, auf den verschiedenen Trails so viele Runs wie möglich zu fahren. Sponsoren belohnen jeden einzelnen Run. Das gesammelte Geld geht an einen Buben aus der Umgebung, der an starkem Muskelschwund leidet, und an die Wings for Life Stiftung. Und alle die mitmachen, können sich dann am Abend noch mit der obligatorischen Party belohnen.

Split and Relax-Camp

Nächstes Wochenende, von 16.-18. Dezember findetrund um den Hochkönig im Salzburger Land zum vierten Mal das "Split and Relax" statt, eines der größten Splitboard Testivals in Europa. Neben den neuesten Splitboards zum Ausprobieren wird auch theoretisches Wissen des Tourengehens und der Lawinenkunde vermittelt und Kameradenrettung und Verschüttetensuche geübt. Zudem gibt's einen Multimedia Vortrag "Splitboard Freeriding von Kirgistan bis Tadschikistan". Anmeldeschluss ist der 10.12. 2016