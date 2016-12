FM4 Exit Poll 2016 - schon wieder wählen!

Was waren die besten Songs, Bücher, Filme, Momente und Hashtags des Jahres? Und was soll lieber sofort vergessen werden?

2016 war nicht nur das Internationale Jahr der Hülsenfrüchte, der Wiederholungswahlen, des Donalds Trump und des Brexit. Es war auch das, in dem David Bowie und Prince gestorben sind und in dem Fake-News das postfaktische Internet erobert haben.

Aber die Uhr tickt derweil gnadenlos in Richtung Jahreswechsel und damit ist es höchste Zeit für die ultimative Abstimmung zum ausklingenden Jahr 2016.

Radio FM4

Alles in allem war 2016 ein eher schwieriger Jahrgang. Und trotzdem: Es gibt sie, die guten Songs, die tollen Konzerte, die fesselnden Bücher und Leinwandmeisterwerke.

Wir rufen zu den Urnen und bitten um eure Stimmen zum FM4 Exit Poll 2016. Was soll uns von diesem Jahr in Erinnerung bleiben? Was ist dein Album des Jahres? Welchen Hashtag kannst du blind ins Smartphone tippen? All das und noch viel mehr wollen wir von dir wissen und verlautbaren das Ergebnis dann ab 28. Dezember in unseren berühmten Jahresendlisten.

Alle, die ihre Email-Adresse am Ende des Votings angeben, haben die Chance, eins von drei FM4-Packerln geschenkt zu bekommen!

Hier geht's zum >>>Voting<<<