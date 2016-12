Save the Date: FM4 Frequency 2017

Vom 15. bis 17. August findet unser Lieblingsfestival statt. Mit Mumford&Sons, Kraftklub, Moderat, Billy Talent u.a.

FM4 Festivalradio Alle weiteren Infos zum FM4 Frequency 2017 finden sich auch auf frequency.at

Bis zum Festivalsommer 2017 sind's zwar noch einige Monate hin, aber die Vorfreude auf das, was uns erwarten wird, steigt. Das Nova Rock hat schon ihre Headliner bekanntgegeben - System Of A Down, Green Day, Linkin Park und mehr -, jetzt ist das FM4 Frequency dran.

Ort ist wieder das VAZ St. Pölten, stattfinden wird es diesmal vom 15. bis 17. August.

Als Headliner bestätigt: die charmante Folk-Rock-Band Mumford&Sons! 2010 haben Mumford&Sons auf dem FM4 Frequency Festival noch an einem Nachmittagsslot gespielt, zwei Alben später, zwei Brit Awards später, kommen Marcus Mumford & Co wieder nach St.Pölten.

Freuen darf man sich auch auf ein Wiedersehen mit Billy Talent, Rise Against, Wanda, Kraftklub und Moderat.

