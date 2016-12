Die Aufdeckerin - Trump spielt DKT

Trumps Großcousin Dagobert packt aus: Wenn Trump bald einen Vierer würfelt, muss ihm Putin den Kreml verkaufen.

Donald Trump hält stets spannende Überraschungen bereit. Kürzlich verkündete er, dass er die Bestellung von zwei Air Force Flugzeugen bei der Firma Boeing stornieren wird. Er würde zwar wollen, dass Boeing Geld verdiene, aber so viel dann auch wieder nicht. Im Gegenzug dazu hat er der Öffentlichkeit seinen guten Freund Masa vorgestellt. Masa ist deshalb ein guter Freund, weil er demnächst amerikanischen Sart-Up-Unternehmen ein Taschengeld von 40 Milliarden Euro zustecken will. Auf die Frage, warum er das mache, meinte er kurz: „I want to make America great again!“ Liebe Ohren, das kommt mir irgendwie bekannt vor!

"Die Aufdeckerin" wird gesprochen und geschrieben von Antonia Stabinger. Sie ist Kabarettistin, schreibt und spielt im Theaterkabarett-Duo Flüsterzweieck.

CC BY 2.0 flickr.com/akellogg

Sind diese Entscheidungen des frischgebackenen Präsidenten von Amerika tatsächlich so willkürlich wie sie scheinen? Oder steckt da doch ein ausgeklügeltes System dahinter? Eines, das wir nicht kennen und deshalb nicht verstehen können? An die Fersen dieser Wahrheit hefte ich mich nun wie eine Klette an ein Hundefell. Sofort und auf direktem Wege fliege ich in den großen Apfel. In New York City angekommen führt mich mein unbekämpfbarer Aufdeckungssinn geradewegs vor den Trump Tower. Da öffnen sich die bombastischen Tore und heraus tritt: Donald Trump. Tatsächlich. Ich eile sofort zu ihm, aber da ist er auch schon in einem güldenen Hummer davongebraust.

Intuitiv stelle ich einem anderen rotkrawattierten Mann eine Frage. Da stellt sich heraus: Ich habe Dagobert, Donalds Großcousin, vor meinem enthüllenden Mikrofon. Gleich werde ich Unglaubliches über Trumps Regierungstaktik erfahren.