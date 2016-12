Auktionstag für Licht Ins Dunkel

Am 16. Dezember versteigern wir Minigolf mit der Morningshow, die FM4 Indiekiste, einen Unlimited DJ-Workshop, das FM4 Golden Ticket und ein Hauskonzert mit Fondueparty mit Duscher, Gratzer & Nino aus Wien! Alles für den guten Zweck!

Licht ins Dunkel FM4 sammelt im Rahmen von Licht ins Dunkel für Hemayat. Mehr Infos und alle Spendenmöglichkeiten gibt es hier. Der FM4 Auktionstag findet am 16. Dezember im Radio von der Fm4 Morningshow bis zu Top FM4 statt. Der Rufpreis beträgt jeweils 100 Euro.

Am Freitag 16. Dezember sammeln wir einen ganzen Tag lang mit unseren Auktionen Geld für Hemayat: das Betreuungszentrum in Wien bietet Traumatherapie für geflüchtete Kinder und Jugendliche. Wir finden besser und sinnvoller kann das Weihnachtsgeld nicht investiert werden.

Gebote können via Telefon - 0800 226 996 - am 16. Dezember im Laufe der jeweiligen Sendung abgegeben werden. (Auch aus dem sogenannten Ausland: +43 1 503 63 18)

Hier gibt es den genauen Zeitplan und alle zu ersteigernden Auktionsobjekte des FM4 Auktionstages für Licht ins Dunkel 2016:

Minigolfen mit der FM4 Morning Show

wird versteigert in der FM4 Morning Show (9-10 Uhr)

Minigolf - der Sport der Götter und Göttinnen. Der einzige Sport, bei dem man ohne Training haushoch gewinnen kann. Der einzige Sport, bei dem man nebenbei locker Pommes essen kann. Der einzige Sport, den du zusammen mit der FM4 Morning Show spielen kannst. Oder gegen sie.

Es zählen der Spaß und die Leidenschaft. Wirst du zusammen mit deinen neun Freund_innen Stuart Freemans Aufschlag toppen können? Werdet ihr Conny Lees unglaubliche Zielgenauigkeit überbieten können? Und wer überwindet so mühelos wie Dave Dempsey die schwierige Windmühlen-Bahn? Das schreit nach dem spannendsten und unterhaltsamsten Minigolf-Spiel aller Zeiten.

Steigere mit und geh mit der FM4 Morning Show minigolfen.

Don’t be afraid, babies!

Das FM4-Indiekiste-Abo

wird versteigert im Update (11-12 Uhr)

Die FM4-Indiekiste-Konzertreihe ist das Beste und Schlechteste, was Indie-LiebhaberInnen passieren konnte. Da hagelt es geradezu fantastische Acts wie The XX, Sportfreunde Stiller, Bastille, Juníus Meyvant und und und – man kommt aus der Begeisterung gar nicht raus und rauft sich doch verzweifelt die Haare, denn wie soll man sich denn all die Tickets für all diese superen Gigs leisten?!

Verzaget nicht, Indiefans: das FM4-Indiekiste-Abo ist die Antwort! Für alle (in Worten: ALLE) Indiekiste-Konzerte des Jahres 2016 könnt ihr jetzt Tickets ersteigern, und zwar gleich zwei pro Konzert – für euch selbst oder einen ganz besonders lieben Menschen. Außer den oben genannten sind da noch Mighty Oaks, Tegan & Sara, José Gonzalez und viele andere dabei, und es kommen ständig mehr Termine mit durchwegs höchstkarätigen Acts hinzu!

Also: jetzt zugreifen & mitsteigern!

Der Unlimited DJ-Workshop mit Functionist & Beware

wird versteigert in Unlimited (14-15 Uhr)

Du experimentierst zuhause mit zwei Turntables und den Vinyls der Eltern? Du machst kreative Mixtapes und verteilst sie an Freund_innen? Oder bist sogar schon öfter in Clubs als DJ aufgetreten, hast aber das Gefühl, du könntest noch ein paar Tricks und Kniffe lernen? Learn from the best! Functionist und Beware mischen seit Jahren den Mittagstisch mit funky Beats auf, die das Stillsitzen bei der Arbeit oder beim Essen so gut wie unmöglich machen. Die Musikleidenschaft und Kreativität des Duos sind zwei Drittel der Unlimited-Mischung – das technische Know-how ist der nicht unwesentliche dritte Teil. Und genau dieses wollen Functionist (Resident DJ und Chef der Produktion bei FM4) und Beware (dreifacher Sieger der DMC-Meisterschaften von Hong Kong) an dich weitergeben!

Du kannst einen DJ-Workshop im FM4-DJ-Studio ersteigern – eine Stunde lang erklären Functionist und Beware die technischen Spezifika, führen dich in die hohe Kunst des Mixens ein oder geben dir Feedback auf deine eigenen Mixes, angepasst an dein Level. Außerdem bekommst du eine Führung durch die FM4-Redaktion und bist live bei der Unlimited-Sendung dabei!

Lass dir das nicht entgehen!

4 superexklusive Vinyl-Unikate

werden versteigert in Connected (16-17 Uhr)

Sie ist eine der erfreulichsten Wiederauferstehungen des Musikbiz: die gute alte Vinylscheibe! MusikliebhaberInnen wussten es ja immer schon: diese CDs (diese Minidiscs, diese mp3s...) werden sich nicht durchsetzen und irgendwann kommt das beste aller Tonträgerformate zurück - die Vinylschallplatte.

Leidenschaftliche Plattensammler_innen können bei uns jetzt ganz spezielle Unikate ersteigern: die Künstler Julian & der Fux, Voodoo Jürgens, Louie Austen und Bernhard Eder spielen beim Ochs + Esel Wintermarkt in der Creau Konzerte. Ein Song daraus wird jeweils per Vinylograph mitgeschnitten, also direkt auf Vinyl gepresst - es gibt nur diese eine Pressung, der Song existiert somit weltweit kein zweites Mal in dieser Form!

Diese 4 einzigartigen Vinyl-Singles haben einen Ehrenplatz im Plattenregal verdient - kannst du ihnen den bieten?

Hauskonzert mit Fondueparty - mit Duscher, Gratzer & Nino

wird versteigert in Top FM4 (19-21)

Wie einst die Wandermusikanten packen Hannes Duscher und Roli Gratzer ihr Ränzchen und ziehen aus, um bei dir im trauten Heim ein Hauskonzert zu spielen - nur statt dem blechernen Essgeschirr nehmen sie das Fondueset und den Nino aus Wien mit!

Wer regelmäßig Top FM4 hört, weiß, dass die beiden Entertainer das gesamte Spektrum von Ausgelassen bis zu Tieftodtraurig und zurück im Repertoire haben - und wer auch nur ab und zu FM4 hört, dem ist dem Nino sein einzigartiges Timbre garantiert schon mal begegnet. Die unschlagbare Kombi Duscher-Gratzer-Nino-Fondue wird dem_der Ersteigerer_in einen unvergesslichen Abend bescheren - alles, was man dafür tun muss, ist, mehr Geld für Licht ins Dunkel zu spenden als die anderen.

Leichte Aufgabe, oder?

FM4 Auktionstag am Freitag 16.12.2016

Anrufen und mitsteigern von der Morningshow bis zu Top FM4 unter folgenden Nummern: 0800 226 996 und aus dem sogenannten Ausland: +43 1 503 63 18 - Wir freuen uns auf eure Gebote für den guten Zweck!