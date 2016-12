Live@RKH: Voodoo Jürgens

Voodoo Jürgens bespielt das altehrwürdige Radiokulturhaus und wir verlosen 2x2 Ticktes.

Ob das Jahr 2016 ein richtig gutes, ein doch eher durchschnittliches oder aber vielleicht sogar ein ganz mageres gewesen ist, das muss jeder für sich selbst bestimmen. Wenn jemanden jedoch behaupten darf, dass das letzte Jahr "seines" gewesen ist, dann ganz bestimmt der Mann der letzten Monate, Voodoo Jürgens.

Piece Of Cake Films

Innerhalb recht kurzer Zeit hat es der Tullner David Öllinger mit seiner Kunstfigur geschafft, vom im Beisl auftretenden Insidertipp zum gefeierten Aushängeschild und Posterboy der neuen Wiener Schule zu avancieren. Sein Debütalbum "Ansa Woar" hat dem guten Voodo nicht nur hierzulande eine gar nicht so kleine Fanschaft beschert, auch jenseits des Weißwurstäquators kennt man jetzt die Geschichten aus dem Cafe Fesch, weiß man wie es sich in Tulln so lebt und hat die Gitti ins Herz geschlossen.

Tickets zu gewinnen

Zum Ausklang des Jahres bespielt Voodoo Jürgens am 15. Dezember nun noch einmal das alt ehrwürdige Radiokulturhaus und wir verlosen 2x2 Karten unter allen Einsender, die folgende Frage richtig beantworten können:

Wie heißt Gittis Gspusi?

Schick die richtige Antwort an game.fm4@orf.at. Einsendeschluss ist am 14.12. um 10:00. Die GewinnerInnen werden per Mail verständigt.

Live@RKH: Voodoo Jürgens

Donnerstag 15. Dezember 2016

20:00 Uhr

Großer Sendesaal