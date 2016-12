Brand New!

Die Neuvorstellungen der Woche: Johann Sebastian Bass - "Across the Ocean", Fox Shadows ft. Toby Gruenzweil - "Tape of Love", Garish - "Unter Strom" und Soia ft. Raashan Ahmad - "A Porcupine’s Agenda"

Johann Sebastian Bass – "Across the Ocean"

„Dogma“ heißt die neue EP von Johann Sebastian Bass, gar nicht so streng und regelkonform, wie das der Titel verheißt, schauen die drei Herren da nach, was sich alles im Korsett von Synthie- und Elektro-Pop ausgeht. Mal gut für Dancefloor, mal düsterer als gewohnt. Der Song „Across the Ocean“ ist das Highlight, ein Song mit Soul und Funk, durch die Talkbox gebogenem Gesang und massiv duftendem Sexappeal. Die Discokugel schaut zu.

Fox Shadows ft. Toby Gruenzweil – "Tape of Love"

Nach dem geil verschwitzten Rock’n’Roll-Spirit und dem speckigen Lederjacken-Charme ihrer Band One Two Three Cheers And A Tiger machen die zwei Wiener Musiker Daniel Prochaska und Andreas Augustin mit ihrem neuen Projekt jetzt etwas anderes: Sphärischer, atmosphärischer, weicher kommt die Single von Fox Shadows, die Stimme spendet Toby Gruenzweil von den Beth Edges. Die großen Gefühle in Cinemascope, der Soundtrack zum zärtlichen Roadmovie.

Garish – "Unter Strom"

Lange nichts gehört von Garish. Im Februar 2017 erscheint unter dem Titel „Komm schwarzer Kater“ endlich das neue Album der feinfühligen Burgenländer, die Lieder werden gute Titel haben: „Wörter kommen leicht durcheinander“ beispielsweise, „Pandoras Box & ein Getränk“ oder auch „Den Göttern egal“. Der Song „Unter Strom“ ist schon ein mehr als vielversprechender Vorbote. Minimal, kryptisch, verschwörerisch lasziv: „Hol den Chef ans Telefon“.

Soia ft. Raashan Ahmad – "A Porcupine’s Agenda"

Im Oktober hat die in Taiwan geborene, in Wien ansässige Sängerin Soia ihr mit ihrem Produzenten Mez aufgenommenes zweites Album veröffentlicht. Eine vielseitige, vielstimmige Platte ist „H.I.O.P.“ – steht für „Hidden in Obvious Places“ – geworden: Soul, Funk, Jazz, Weltmusikalisches, es zittert und vibriert und summt. Der Song „A Porcupine’s Agenda“ ist da nur ein Highlight unter vielen, ein schön schief eiernder Hit für die süße Stunde.