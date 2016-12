Standort: fm4.ORF.at / Meldung: "Die FM4 Charts vom 10. Dezember"

Die FM4 Charts vom 10. Dezember

Die neuen Anführer der FM4 Charts heißen Camo & Krooked feat. Joe Killington. Und auch sonst sind die Top 3 neu gemischt.

Sohn kommt mit "Conrad" auf Platz 2, dicht gefolgt von The XX mit "Hold On". Auch A Tribe Called Quest, die dieses Jahr ihr großes Comeback feiern, steigen weiter auf und landen mit "We The People" auf dem vierten Platz.

Neueinstiege gibt es unter anderem mit der Antilopen Gang und Peter - ehemals Pete - Doherty.