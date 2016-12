FM4 Merry Clipmas

Jeden Tag ein Video. Besinnlich Schönes zur Weihnachtszeit. Heute mit Granada und einer neuen Version seines Sommerhits "Palmen Am Balkon" aufgenommen bei einer FM4 Acoustic Session.

Erst noch mit den Sportfreunden Stiller auf Tour, bald schon in einem Club in eurer Nähe oder auch in eurem Wohnzimmer?

Thomas Petritsch kennen die FM4 Hörer_innen von seiner Band Effi. Inspiriert von seiner Soundtrack-Arbeit beim Film "Ottakring" hat Thomas letztes Jahr das Band-Projekt Granada gestartet und heuer das selbstbetitelte Album veröffentlicht.

Gesungen wird auf Deutsch, zum Beispiel vom Sommer und dass es auch schön ist zu Hause zu bleiben. Glücklich wer einen Balkon hat und dort Palmen aufstellen kann.

Bei einer FM4 Acoustic Session haben Granada eine "Kuba-Version" dieses Songs aufgenommen, die man gesehen und gehört haben muss: