Ausblick auf das Elevate 2017

Der frühe Vogel fängt den Wurm. Das Grazer Elevate macht ab dem nächsten Jahr den Auftakt der Festivals mit elektronischer Musik. Erste Namen des Line-Ups und der Diskursgäste.

Nein, das Elevate Festival wird im kommenden Jahr nicht zwei Mal stattfinden. Obwohl dieses Wunschdenken stark war, als die Veranstalter des Elevate in Graz bekannt gaben, ins Frühjahr zu rücken. Das nächste Elevate - das Festival für Musik und politischen Diskurs - findet bereits von 1. bis 5. März 2017 in Graz statt.

Jola

Erste Namen sind jetzt bekannt: Ein Highlight verspricht das Abschlusskonzert zu werden, für das sich Stephen O'Malley, bestens bekannt von Sunn O))), und das heimische Trio Radian verpflichten ließen. Mumdance & Logos kuratieren einen Floor und bringen Kollegen ihres Labels Different Circles mit. Als Teil des Netzwerks We Are Europe können die Veranstalter auf sieben Partner-Festivals zählen. So werden am kommenden Elevate das Sonar und das in Tromsø stattfindende Insomnia Festival mitwirken.

Die norwegische Sängerin und Musikerin Jenny Hval wird ebenso in Graz gastieren. Ihr aktuelles Album "Blood Bitch" ist eine Konzeptarbeit, über die Hval sagt: "Es sei das am meisten fiktionale ihrer Alben und zugleich das persönlichste". Darüber hinaus ist es das erste Album, auf dem sie sich wieder rückbesinnt auf ihre musikalischen Anfange: auf die Goth- und Metal-Szene. "Drony qualities" spricht Jenny Hval dem norwegischen Black Metal zu. "It's an album of vampires, lunar cycles, sticky choruses, and the smell of warm leaves and winter."







Jenny Hval ist Autorin, bildende Künstlerin und Komponistin. Anlässlich ihrer Tour in den USA macht sie sich Gedanken über die Vereinnahmung von Avantgarde durch den Neoliberalismus. Wie es Jenny Hval mit Feminismus hält, können wir sie bald am Elevate fragen.

Eine weitere Musikerin im Line-Up ist die US-Amerikanerin Camella Lobo mit ihrem Projekt Tropic of Cancer. Aex Zhan Hungtai, den man von den Dirty Beaches kennen könnte, unternimmt mit David Maranha und Gabriel Ferrandini eine Free-Jazz-Improvisation.

Elevate 2017 Das Festival für Musik und politischen Diskurs von 1. bis 5. März in Graz Mehr auf elevate.at

Das Line-Up beim Elevate Festival

A Made Up Sound

Ancient Methods

Eclair Fifi

Jenny Hval

Jung an Tagen

Knower

Paranoid London

Pulsinger & Irl

Shackleton

Sixtus Preiss & Band

Tropic of Cancer

Alex Zhan Hungtai & David Maranha & Gabriel Ferrandini

Riesen-Thema Big Data

Im Diskursprogramm fragt das Elevate 2017: "Big Data, Quantifizierung & Algorithmen - Wer trifft Entscheidungen im 21. Jahrhundert?"

Mit großer Begeisterung wurde kürzlich ein Artikel über Big Data und Wahlentscheidungen geteilt. Jene, die beruflich mit der Anwendung von Algorithmen zu tun haben, waren darüber erstaunt. Immerhin geben KonsumentInnen bei jedem Einkauf freiwillig ihre Daten bekannt und zücken die Bonuskarten. Am Elevate kann diskutiert werden: Welche Entscheidungen wollen wir als Gesellschaften und als globale Menschheit an Algorithmen delegieren?

Kaum sind wir historisch betrachtet im Internetzeitalter, gilt einer als Vor- und Nachdenker der digitalen Welt: Der 1984 in Minsk geborene Evgeny Morozov denkt über die Auswirkungen der Technologie auf uns Menschen nach. Wie verändert Technologie unser Nachdenken über uns selbst und wie gehen wir mit Technologie um? Diesen Fragen widmet sich Evgeny Morozov in Büchern und er tut dies sehr im Wissen um Vordenker. Er kennt die Werke von Foucault, Freud, auch Norbert Elias. Den Plan, Investentbanker zu werden, hat Morozov zu seiner Studentenzeit verworfen.

Wie sich das Stadtleben gestalten lässt, werden Francesca Bria und Duncan McLaren besprechen. Bria ist in der Stadtregierung von Bacelona für Technologie und Innovation zuständig. Duncan McLaren ist ein Befürworter der Sharing Cities. Was darunter zu verstehen ist, legt er als Ko-Autor in "Sharing Cities - A case for truly smart and sustainable cities" und bei Vorträgen dar, wo er mit Studien aufwartet, deren Fakten nachhallen. Etwa: Schwarze AirBnB-Hosts nehmen in New York weniger Geld ein als Weiße. Dennoch fördert das Teilen von Gütern das Zusammenleben, so McLaren.

Künstler und Diskursgäste sind James Bridle, Adam Harvey und Konrad Becker sowie Felix Stadler.