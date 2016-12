FM4 - Wir backen das!

Du willst gratis zum FM4 Geburtstagsfest und deinen Lieblingsact treffen? Alles was du dazu machen musst, ist uns eine Torte zu backen…

Paaarty! Das FM4 Geburtstagsfest, am Samstag, den 21. Jänner 2017 in der Ottakringer Brauerei in Wien. Das Line-Up

Mit Camo & Krooked, Mighty Oaks, Gerard, Gudrun von Laxenburg, DJ Mad (Beginner), Kommando Elefant, View, Fil Bo Riva, Schnipo Schranke, Yalta Club, Kimyan Law und Ankathie Koi. Tickets

Hier gibt´s Tickets für das FM4 Geburtstagsfest. FAQ

Was es sonst noch zum FM4 Geburtstagsfest zu wissen gibt. Alle Stories zum FM4 Geburtstagsfest

Am 21. Jänner 2017 ist es wieder so weit. FM4 lädt zur großen Geburtstagssause in die Ottakringer Brauerei. Gerard, Ankathie Koi, Fil Bo Riva, Yalta Club, Mighty Oaks, Camo & Krooked und viele mehr werden Ständchen bringen und dafür sorgen, dass trotz traditioneller Minusgrade die Brauerei beben und tropfen wird. Und was wäre eine Geburtstagsparty ohne Gäste und Torte? Eben!

Promo/Martha & Snoop's Potluck Dinner Party

You´ve got Mehl!

Gewinn Tickets Geburtstagstorte backen

Video davon machen

Öffentlich auf Instagram oder Facebook posten

Hashtags #fm4wirbackendas #fm4fest

VIP-Tickets und Hotelübernachtung gewinnen

Wenn du gratis zum FM4 Geburtstagsfest gehen, vor Ort verköstigt, deinen Lieblingsact treffen und wie die Artists im Hotel wohnen willst – mit Begleitung versteht sich – dann aufgepasst! Als Motivationsbeweis hätten wir gerne, dass du uns eine Torte bäckst. Die Torte kann für FM4 oder eine der auftretenden Bands sein; bei den Zutaten sind dir keine Grenzen gesetzt.

Und da bekanntlich gilt “pic or it didn't happen“, wollen wir von deiner Backaktion gerne ein Video sehen. Länge und Stil kannst du frei entscheiden. Ob du also ein Kochshow-Remake mit Jake Back und Rebekka Backen inszenierst oder einen Schnellbackkurs in 60 Sekunden absolvierst – wir glauben an dich und freuen uns auf dein filmisches Meisterwerk!

Dein Tortenbackvideo lädst du dann einfach auf Facebook oder Instagram hoch und garnierst es mit #fm4wirbackendas #fm4fest. Aus allen Einsendungen wählt eine fett- und streuselaffine Jury das beste Video aus. Dem ersten Platz (und Begleitung) winkt folgender Hauptpreis:

Eintritt zum FM4 Geburtstagsfest

Backstagezugang & Verpflegung am Fest

Meet & Greet mit Wunsch-Act

Übernachtung (Freitag-Sonntag, zwei Nächte)

FM4 Goodie Bag

Da wir wissen, dass wir die besten Hörer_innen überhaupt haben und uns schon jetzt vorstellen können, wie viele großartige Videos uns erreichen werden, werden noch drei weitere Bäcker_innen glücklich gemacht. Sprich Tickets fürs FM4 Fest mit Begleitung und ein Goodie Bag warten auf dich.

Einsendeschluss

Dein Tortenbackvideo kannst du bis Mitternacht am 8. Jänner 2017 hochladen. Also ran an die Schüsseln, Aufnahmegerät zücken und posten! Wir wünschen viel Spaß und gutes Gelingen!