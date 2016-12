Something for the Weekend

Ausgehtipps. Fire in the Disco.

Freitag

Sweet Heat mit den Gästen H∆NN∆, D!ZZYund Slick im Curtain.Geiler Wildstyle.

In der Grellen Forelle treten Bohren & Der Club of Gore auf. Dronejazz, Ambient, Doom, Zeitlupe, Eingeweidemassage.

Danach: Meuterei mit Len Faki in der Grellen Forelle. Techno, Techno.

Strahler 80 im Gartenbaukino mit dem Klassiker "The Lost Boys" und Afterfilmauflegerei.

Tingel Tangel im Titanic. So ziemlich alle Tanzmusiken.

Salon 2000 XMAS SPCL im celeste.

Command Yoursoul im fluc. Techno, Oldschool House.

Shake it & Break it! Ravecore Special in der fluc Wanne. Zum Beispiel mit Ilsa Gold.

Vihanna im Roxy. HipHop, RnB, Future, Bass.

Das FM4 Tribe Vibes Soundsystem legt im Stadtkeller Lienz auf.

Samstag

In der KAPU Linz treten Vague, Tents und Fudkanista auf.

JESSAS unter uns. Mit Janefondas, Felix the Houserat, Binär, eien Gesandtschaft des Golden Pudel Club Hamburg und vielen mehr.

Beim Ochs + Esel Wintermarkt in der Creau gibt's einen Auftritt von Louie Austen.

Pleasurekraft in der Grellen Forelle.

Die Buben im Pelz spielen im Chelsea.

Das Café Leopold feiert 15 Jahre und eine fette Compilation. Mit Motsa, Leitstrahl und einigen mehr.

Das FM4 Tribe Vibes Soundsystem besucht den Kulturhofkeller Villach.

A Schwarzes Herz XMAS Affair in der Postgarage Graz. Mit Mosbee, Tornquist, Dizzy Womack und Kristian Davidek.