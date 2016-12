FM4 Merry Clipmas

Jeden Tag ein Video. Besinnlich Schönes zur Weihnachtszeit. Heute mit Wallis Bird und ihrer euphorischen Performance von "The Circle".

Mit "Home" hat Wallis Bird ein Album veröffentlicht mit dem sie mit ihrem rastlosen Dasein ein wenig abrechnet.

Wallis Bird auf Tour: FM4 Indiekiste 2017.

"Home is a state of mind. And it´s the person you can share that with." Heimat ist kein Ort, sondern Menschen, also singt sie auf "Home" über die Liebe und dass das ein "full time job" ist, den sie unbedingt haben will.

Im Rahmen einer FM4 Radio Session ist Wallis Bird mit ihrer Band im September 2016 im Wiener Radiokulturhaus aufgetreten und hat damals erstmals alle Songs des „Home“ Albums in voller Länge durchgespielt. Das Publikum fasste den Konzert-Abend mit „unblauglich rührend“ zusammen. „Man kann fast nicht NICHT sitzenbleiben und applaudieren. Es ist irre!“ meint ein anderer Fan.

Beim Zugabenblock hat Wallis Bird einen Track aus ihrem Debüt-Album performt: "The Circle" vereint genau diese beiden Qualitäten: einmal "unglaublich rührend" aber auch so energetisch, dass man mitklatschen muss.