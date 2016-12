FM4 Merry Clipmas

Jeden Tag ein Video. Am letzten Advent-Sonntag präsentieren wir aus dem reichen Fundus der FM4 Sessions: Boy mit "We Were Here"

Best Of FM4 Radio Session Die Compilation mit exklusiven Aufnahmen von Nick Cave, Placebo, Tori Amos, Tocotronic u.a.

Im September letzten Jahres haben Boy, die Band rund um die beiden Musikerinnen Sonja Glass und Valeska Steiner, ihr zweites Album "We Were Here" veröffentlicht. "Die Band steht für modernen Singer/Songwriter-Pop voller poetischem Realismus." meint Eva Umbauer "Die Musik von Boy ist dicht und doch luftig, akustische Instrumente treffen auf dezente Synthie-Klänge. Die Songs von Boy mit ihren interessanten Melodien sind eingängig aber nie oberflächlich."

Mit dem Albumtitel "We Were Here" und dem gleichnamigen Song beziehen sich die beiden auf die "Unvergänglichkeit schöner Momente". In den letzten Jahren hat die Band schließlich sehr viel Zeit auf Tour verbracht. Von einem Land, von einer Stadt, von einer Bühne zur nächsten. Ein Song, der daran erinnert: Hier waren wir.

Kein Wunder also, dass wir ein Foto dieser Session als Cover für die "Best Of FM4 Radio Sessions" Compilation ausgesucht haben.