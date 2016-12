Brand New

Die Neuvorstellungen der Woche: Bonobo / Rhye - "Break Apart", Mighty Oaks - "Horsehead Bay", Portugal. The Man "Noise Pollution" und M83 - "Road Blaster".

Bonobo / Rhye - "Break Apart"

Eine Zusammenarbeit, die sich der Schmusekönig ausgedacht hat: Bonobo ist seit Jahren eng mit Ninja Tune verbunden und so auch eines der ästhetischen Aushängeschilder des britischen Labels: Aus angejazzten Broken Beats, altem Funk und Soul und putzigem Zierrat webt der Produzent feinmaschige Musiken, die man eher nicht zur Peaktime in der Großraumdisco auf die Plattenteller legt. Gemeinsam mit Sänger Milosh von den Zart-Boys Rhye hat er einen zerbrechlichen Wehmutshit gezaubert, vom Morgentau geküsst.

Mighty Oaks - "Horsehead Bay"

Wenn sich eine Band Mighty Oaks nennt, dann kann man sich das schon ein bisschen ausmalen, wie das klingt. Naturverbundener Folkrock mit Rauschebart und den prächtigen Melodien, um das nächste Staffel-Finale von "The Walking Dead" zu untermalen. Und das passt sehr gut so. Dazu kommen wunderliche Harmoniegesänge vom Grunde des Whiskeyfasses und das multinationale, in Berlin ansässige Trio erzählt uns hier mit großem Herzen von der Orientierungslosigkeit, dem Aufbrechen und dem Ausbrechen, dem Suchen und der goldenen Sehnsucht.

Portugal. The Man "Noise Pollution"

Ein ziemlicher, ein positiver Ausreißer im Oeuvre von Portugal. The Man: Anstelle von Folkpop, Hippie-Psychedelik und süßen Sounds aus der Garage, gibt's diesmal abbremsten, verbeulten Elektro-Pop mit Soul im Tank. Produziert hat das Stück Beastie Boy Mike D, das ist ja auch nicht nichts. Es ist ein Song zur Zeit: "Noise Pollution" – im ständigen Informationsoverload, im Zustand der ständigen digitalen Reizüberflutung wissen wir nicht mehr so genau, was Wahrheit und was Bullshit ist. Die postfaktische Lärmbelästigung.





M83 - "Road Blaster"

Das heuer erschienene Album seines Projekts M83 hat der französische Musiker Anthony Gonzalez schon ganz richtig "Junk" genannt. Er bemüht sich da um guten Trash-Appeal und billigen Plastik-Charme, inklusive ausufernden Hardrock-Gitarren-Solos und schwülstig geblasenem Saxofon. Mit Erfolg. Die Single "Road Blaster" ist da ein prototypisches Beispiel und Paradestück. Der Song kommt jetzt auch als EP, inklusive Remixen von beispielsweise dem deutschen Disco-Houser Lauer oder dem englischen Melancholie-Elektroniker MAPS. Heiliger Zuckerschock.