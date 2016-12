FM4 Merry Clipmas

Jeden Tag ein Video. Besinnlich schöne, besonders rare Aufnahmen. Heute mit John Grant und seinem "Vietnam"

Was Musik betrifft, hört der amerikanische Singer/Songwriter John Grant so ungefähr Alles. Von seiner Lieblingssängerin Nina Hagen, elektronische Musik beim Autofahren oder Chopin. Was ihm aber auch Kraft spendet und was er sehr genießt: Stille und Schweigen.

Seine eigenen Songs sind höchst emotional und nicht selten biografisch. Die Ruhe findet er also auch in der Stille. Sein aktuelles Album "Grey Tickles, Black Pressure" ist viel gelobt worden, auf die Frage wann denn ein neues Album kommt hat er im FM4 Interview Anfang November gemeint: Bald. Nur nichts überstürzen. Die Zeit die schon existierenden Songs des Ausnahmekünstlers kennenzulernen, sollte man allerdings finden. Anfangen kann man bei "Vietnam" jenem Song aus seinem zweiten Album "Pale Green Ghosts" den er im Rahmen einer FM4 Acoustic Session performt hat: