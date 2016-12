FM4 Merry Clipmas

Jeden Tag ein Video. Schöne Songs für ein schönes Weihnachtsfest. Heute mit Get Well Soon!

Anfang des Jahres hat Get Well Soon sein epochales Album "Love" veröffentlicht. Ein vielleicht naheliegendes Thema, aber keinesfalls ein leichtes.

Konstantin Gropper, Mastermind von Get Well Soon, kommt zu einer "dem Thema ziemlich unromantisch gegenüberstehenden Feststellung: die Liebe fordert sowohl das Beste wie auch das Schlechteste im Menschen heraus."

Genau davon handeln die Songs auf "Love". Während die meisten der Songs auf dem Album musikalisch vielseitig arrangiert sind, gibt es da auch noch die Song-Perle namens "33". Gitarre und Stimme. Mehr braucht es oft nicht.