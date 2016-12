FM4 Merry Clipmas

Jeden Tag ein Video. Passend für das Familienfest. Avec mit ihrem "Granny".

Der oberösterreichische Musikerin ist die Band-Karriere ein bisschen so passiert. Was mit einem Soundcloud-Profil begann, kann man sich jetzt auch ins Regal stellen: das Debüt-Album "What If We Never Forget" ist heuer erschienen. Darauf zu finden ist auch jener Song, mit dem Avec schon 2015 in den Top 20 der FM4 Jahrescharts vertreten war: "Granny". Inspiriert von ihrer Großmutter.

Verewigt bei dieser FM4 Acoustic Session.