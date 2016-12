FM4 Merry Clipmas

Jeden Tag ein Video. Heute singt Jamie T über "The Prophet"

Mit dem Debüt-Album "Panic Prevention" wurde 2007 Jamie T als die große UK Pop-Hoffnung bezeichnet. Über seine Texte schrieb der Guardian: "Crisp and clever and always made sense! Whatever the pleasure to be found in Lily Allen’s Smile, or Adele’s Hometown Glory, he was way ahead of his peers as a songwriter."

Die Stadionkarriere ist dem heute 30-jährigen Musiker, der Songs schreibt seit er 15 Jahre alt, vielleicht verwehrt geblieben, aber das wollte er auch nie wirklich. Musikalische Weiterentwicklung kann man nicht anhand von Ticketverkäufen messen. Für sein 2014 erschienenes Album "Carry On The Grudge" hat er sich spirituellen Rat bei Damon Albarn geholt.

"He told me to write from the heart. To not give a fuck what anyone else thinks!" In diesem Sinne also: ob´s euch gefällt oder nicht – hier ist Jamie T bei einer FM4 Acoustic Session mit seinem Song "The Prophet"