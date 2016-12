Happy Holidays sagen Lola Marsh mit "She´s A Rainbow"

Kennengelernt haben sich Gil und Yael von der israelischen Dream-Pop Band vor fünf Jahren auf einer Geburtstagsparty.

Gil spielte Gitarre, spontan hat Yael angefangen zu singen. Im Laufe des Abends sind sie auf interessante Gemeinsamkeiten gestossen: beide lieben sowohl Disney-Soundtracks als auch die Foo Fighters.

Im Rahmen der Österreich-Tour, die die Band heuer zur Poolbar aber auch Harves Of Art Festival geführt hat, haben Lola Marsh ihren Song "She´s A Rainbow" bei einer Acoustic Session im FM4 Studio performt. Wie Yael findet, ein Song der zu Schnee passt.

Vom 25. bis 27.12. gibt es in FM4 Connected und im FM4 Player die dreiteilige Serie Best Of FM4 Acoustic Sessions 2016. Mit Lola Marsh, Annenmaykantereit, Hinds u.v.m.

Alle FM4 Merry Clipmas Videos: fm4.orf.at/merryclipmas