FM4 Merry Clipmas

Zum Abschluss der Video-Serie gibt es ein akustisches "Miss You" von James Hersey!

Alle Videos auf fm4.orf.at/merryclipmas

Wir hatten Lola Marsh, die über den Regenbogen gesungen haben, Jake Bugg widmete sich der Liebe, Nada Surf und das RSO waren sich einig, dass Musik das Schönste ist. In der FM4 Merry Clipmas Reihe, haben wir einige Session Highlights des Jahres vorgestellt. Aber auch aus dem Archiv zum Beispiel die Session mit Boy und ihrem „We Were Here“ wieder hervorgeholt.

Mehr exklusive Session-Aufnahmen gibt es auch in der dreiteiligen OnAir-Series „Best OF FM4 Acoustic Sessions“, die vom Sonntag, dem 25.Dezember bis Dienstag dem 27. Dezember in FM4 Connected und anschliessend im FM4 Player zu hören ist.

Adam Green, der Songs aus seinem Aladin Soundtrack vorgestellt hat, Annenmaykantereit mit ihrem „Pocahontas“, der Yalta Club und Gentleman ft Ky Mani Marley, die bei ihrer Acoustic Session die wichtigste Bezugsperson im Leben würdigen: die Mama.

Zum Abschluss der FM4 Merry Clipmas Serie jetzt noch ein Song von James Hersey. Ein Song, der nicht nur an den Feiertagen passt, sondern an allen Tagen, an denen man sich in die Nähe von Jemandem wünscht, der ganz, ganz weit weg ist.