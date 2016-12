Standort: fm4.ORF.at / Meldung: "Die FM4 Charts vom 17. Dezember 2016"

Die FM4 Charts vom 17. Dezember 2016

Mit "Fire" stellen Justice den höchsten Neueinstieg in die FM4 Charts und positioniern sich auf Platz Fünf. Die Nummer Eins kommt auch diese Woche von Camo & Krooked

"If I could" heißt der Track von Camo & Krooked und tatsächlich, sie können eine weitere Woche an der Spitze der FM4 Charts bleiben. Hinter ihnen tauschen The XX und Sohn die Stockerlplätze - Sohns "Conrad" ist nun auf Platz 3 und "On Hold" klettert auf die Zwei.