FM4 Science Busters: Science Slam

Seit einem Jahr ist das Ensemble der Science Busters erheblich gewachsen und umfasst aktuell zwei Kabarettisten und fünf Wissenschaftlerinnen bzw. Wissenschaftler. Mikrobiologie, Astronomie, Verhaltensbiologie, Chemie, Molekularbiologie, you name it.

Jüngstes Mitglied der naturwissenschaftlichen Kelly Family ist der Molekularbiologe Martin Moder, der am Zentrum für Molekulare Medizin in Wien unter anderem Fruchtfliegen seziert. Zur Wissenschaftskommunikation ist er schon 2014 über einen Science Slam gekommen, den er, damit sich der Aufwand auch lohnt, gleich als Europameister wieder verlassen hat. Heute ist er erstmals bei den FM4 Science Busters zu Gast und erzählt Martin Puntigam, was so ein Slam eigentlich ist und wieviel Preisgeld man dabei einstreifen kann.

