Wie heißt die Band, die die Party rockt?

Der Song zum Sonntag: Run the Jewels - "Legend Has It"

Auch der geschätzte Wissenschafts- und Popjournalist Thomas Kramar macht sich in der Presse am Sonntag zum jeweils selben Song seine Gedanken.

Killer Mike und El-P wissen, wie man selbst die Aggression sexy zum Läuten bringt, wie man die Selbstherrlichkeit schelmisch ein bisschen biegt und bricht und dabei trotzdem den Umstand übermittelt, dass man halt eben selbst doch der Geilste ist.

Mit der aktuellen Single ihres gemeinsamen Projekts Run the Jewels – schon der dritte Vorbote auf ihr drittes Album – lassen die zwei Herren die politische Agenda, die sie sonst so gerne und eindrucksvoll in die Welt dübeln, beiseite und feiern sich selbst, im prächtigsten Spotlight, im goldensten Glanz.

Killer Mike steigt ohne Umweg in den Track ein, stellt klar, wer den hier am Härtesten am Representen ist: "Hear what I say, we are the business today, Fuck shit is finished today, RT & J, we the new PB & J". Es ist klar, es ist wahr, Run the Jewels sind also jetzt schon ein Klassiker, wie das ewiggültige Peanutbutter & Jelly-Sandwich.

Run the Jewels

"We dropped a classic today", fährt er fort und setzt sich da gleich in die klassische Rap-Tradition, mal ganz klar und ohne Zweifel zu wissen, dass man heute schon und überhaupt und immer Legende ist.

Im höchsten Takt, wasserdicht, wechseln sich Killer Mike und EL-P ab – auch der hat soundsoviele Zeilen am Start, in denen sich Protzerei, Witz und neue Bilder mischen: Run the Jewel seien "doctors of death", sie heilen die "patients of breath".

Angesichts von "Legend Has It" kann einem auch der Atem stocken. Auch in musikalischer Hinsicht: El-P hat wieder einmal einen Track gebaut, der Maximalismus und Minimalismus gleichermaßen vorlebt.

Immer wieder kommen neue Sounds herein, Hup- und Bohrgeräusche, Synthesizer, ein Zischeln an den digitalen Becken, knappe Bläsersamples, dennoch bleibt das Stück schlank, knackig, konzentriert. Ein kaputter Maschinen-Funk voller Elan und Saft.

Dem Erscheinungszeitraum geschuldet ist "Legend Has It" ein klein wenig auch ein Weihnachtslied: Run the Jewels beziehen sich auf Dasher, Donner und Vixen (im Song auf "Dixon" umformatiert) – drei der Rentiere vor dem Schlitten Von Santa Claus. Glöckchen bimmeln, und in Gestalt eines brennenden Busches gibt es noch eine religiöse Referenz, im Zusammenhang mit dem Segment "HipHop" haben qualmendes Gestrüpp und Kraut freilich noch eine weitere Konnotation.

Und so feiern Mike und El-P die Party, die sie sind, sie nehmen das Acid, wie es kommt, und können nach wie vor raptechnisch keine Konkurrenz aufkommen sehen. Sie haben Recht.