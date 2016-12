Popfest 2017: Die KuratorInnen

Ana Threat und Eberhard Forcher werden das Gratis-Festival der heimischen Musik dieses Jahr kuratieren.

Die KuratorInnen für das Popfest 2017 stehen fest: Ana Threat und Eberhard Forcher.

Das Popfest 2017 findet von 27. bis 30. Juli am und rund um den Wiener Karlsplatz statt.

Wie wird das neue Team das Projekt "Popfest" angehen? Wie gut kennen sich die beiden bereits? Und vor allem: Welche Acts werden auftreten? Fragen, die wir versuchen in FM4 Connected ab 15 Uhr zu klären, da kommen die beiden zum Interview.

Yavuz Odabas

Ana Threat

Unter ihrem bürgerlichen Namen Kristina Pia Hofer forscht und lehrt sie an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Ana Threat ist bereits seit Mitte der 90er als Musikerin aktiv. Sie ist Teil der Duos „The Happy Kids“ und „Kristy And The Kraks“ mit denen sie bei Totally Wired Records und Fettkakao, sowie bei den von ihr mitbetriebenen Trash Rock Productions veröffentlicht.

Mit ihrem aktuellen Soloalbum “Cold Lve” (November 2016, Cut Surface Records) war sie erst letzte Woche im FM4 Soundpark zu Gast. Ana Threat ist eine unverzichtbare Kennerin der Underground-Musikszene.

Eberhard Forcher

Wer kennt ihn nicht? Eberhard Forcher ist seit unglaublichen 35 Jahren als Radio-DJ tätig. Sein Werdegang startete in der Ö3-Musicbox - heute betreut er die Sendungen "Solid Gold" und "Forchers Friday Music Club" auf Ö3.

Im Jahr 2014 wurde ihm der Amadeus Award als "Musikpartner des Jahres" für sein Engagement bei heimischer Popmusik verliehen. Für den ORF ist er seit heuer auch als Musikscout in Sachen Songcontest tätig.

Die KuratorInnen im Interview

Wie wird das neue Team das Projekt "Popfest" angehen? Heute, Dienstag, ab 15 Uhr sind die beiden Neo-KuratorInnen zu Gast bei Conny Lee in FM4 Connected.