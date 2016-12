The Year of Pop

So furchtbar 2016 für die meisten von uns auch war, für ein paar große Sterne am Pop-Firmament war es ein erfolgreiches Jahr. Ein Rückblick mit ganz viel Neid.

Rewind 2016 Der FM4 Jahresrückblick

Im Jahr 2016 sind ein paar wuchtige Pop- (und Pop benachbarte) Alben erschienen. Lady Gaga hat ihre "Artpop"-Schmach mit "Joanne" getilgt, Rihannas "Anti" war ein dark R'n'B-Triumpf und darüber wie großartig Beyoncés "Lemonade" für sie und uns war, müssen wir wohl eh nicht mehr reden.

screenshot / Beyoncé

Die Stars und ihre Schar an Kollaboratoren im Hintergrund haben sich dieses Jahr kalkuliert auf neues Terrain gewagt und dieses für sich besetzt. Die hohe Kunst des unerwarteten und oft frustrierend herumspringenden Releasedatums wurde von Kanye West und Frank Ocean perfektioniert. Frank Ocean neckte uns mit tagelangen Videostreams und einem "Ablenkungsalbum" und Kanye West veröffentlichte sein "The Life of Pablo" auf einen Saturday Night Live-Auftritt abgestimmt.







Multimedia wurde 2016 besonders groß geschrieben. Ein Musikvideo zu einer Single scheint einfach nicht mehr zu reichen. Stattdessen werden Produktionen in Spielfilmlänge ans Akustische drangehängt. Beyoncé heimste damit für ihr audiovisuelles "Lemonade" sogar zwei Emmy-Nominierungen ein. Gewonnen hat sie aber nicht - da musste wohl 2016 seinen sturen "Schlimmstes Jahr überhaupt"-Kurs doch fortsetzen.







Taktisch sattelte man im "Popbusiness" nun entgültig auf digital um. Kaum einen der Chartanführer/innen scheinen physische Verkaufszahlen noch zu interessieren. Drake feierte mit "One Dance" gestern seinen 1 Billionsten Spotify Stream und jedes einzelne Lied auf The Weeknds "Star Boy" stieg dank der Onlinestreams in die Billboard Hot 100 Charts ein.







Online wurde auch politisch Stimmung gemacht. Sei es für Hillary Clinton, Feminismus oder beides auf einmal. Auch die Black Lives Matter-Bewegung wurde unterstützt und, wie böse Zungen meinen auch, untergraben.

2016 war das Jahr der "Wokeness". Jennifer Lopez und Taylor Swift machten sich auf teils fragwürdige Weise für die Sache der Frau stark und Madonna, Lady Gaga und Kesha sprachen von sexuellen Übergriffen, die sie erlebt hatten und gaben diesen Themen und der Diskussion drumherum (vor allem in Zeiten eines "Grab 'em by the pussy"-Präsidenten in spe) eine große Bühne. Der Standing Rock Protest befeuerte, wie einst Occupy Wallstreet, Stars dazu, Unterstützendes zu tweeten und damit Aufmerksamkeit zu schaffen oder gar in Person mitzuprotestieren.







So schön 2016 für die Akteure der oberen Riegen der Branche auch war, ich bin dann doch froh, dass das Jahr jetzt endlich zu Ende geht. Hoffentlich schaut sich 2017 dann bei denen, die eh immer erfolgreich sind, was ab und sattelt für uns alle auf Erfolgskurs um.