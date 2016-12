Stay classy, babies

Ein weihnachtliches FM4 Connected am 24. Dezember. Mit Ankathie Koi, Mynth, James Hersey, Ogris Debris und vielen weiteren Überraschungen.

Stay classy, babies! FM4 Connected am 24. Dezember mit Nina Hochrainer und jeder Menge Bands. Am Samstag von 15 bis 19 Uhr und im Anschluss für 7 Tage im FM4 Player.

Wir liefern den Sound zu eurem Weihnachtsnachmittag und sorgen dafür, dass euch beim Geschenke-Kunstverpacken, Kekse-Wettverkosten und Lametta-Weitwerfen nicht langweilig wird. Und das mit jeder Menge Gäste aus der heimischen Musikszene, die euch vorab die warmen Season Greetings schicken!

Radio FM4

Die Zwillingsgeschwister von Mynth musizieren nicht nur gemeinsam zuhause unterm Weihnachtsbaum, sondern bieten auch exklusiv für euch eines ihrer Stücke als Akustikversion dar.

James Hersey verschenkt Vintage-Tourposter und spielt eine ganz besonders besinnliche Version von "Coming over".

Ogris Debris haben am Weihnachtsmarkt am Wiener Karlsplatz ein feines Präsent für euch ausgesucht - ein wahnwitziges Musikinstrument aus Bambus, mit dem sie auch gleich ein spontanes Ständchen von "O Tannenbaum" zum Besten gegeben haben - mit tatkräftiger Unterstützung der netten Dame vom Weihnachtsmarkt-Stand.

Und: Stuart Freeman trällert ein traditionelles Weihnachtslied aus seiner Heimat Wales, Ankathie Koi stellt sich dem "Weihnachtsfee oder Weihnachtsgrinch"-Test und Amanda Palmer, Joel Gibb, Ezra Furman und Adam Green stimmen euch mit frohen Wünschen auf das Fest ein.

In diesem Sinne: Stay classy, babies, and merry merry everything!