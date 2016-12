20 DJs, 20 Mixes – 2016on45

Am Ende eines Jahres fahren wir alles auf, was die Clubmusik zu bieten hat, und das ist 2016 mehr als jemals zuvor. Plus zwei Sendungen und vier Partys. Gewinn Tickets!

2016on45 A rundown of the best clubtracks of the year. Am Freitag, den 30. Dezember, ab 21 Uhr auf Radio FM4 und live am 5. Jänner in Graz, Linz, Innsbruck und Dornbirn.

Das Jahr bot eine reiche Ernte mit neuen Sounds, neuen DJs, neuen Clubs, neuen Veranstaltungen und neuen Kollektiven. Es gibt für 2016on45 auch einen neuen Sendeplatz, denn die jährliche Referenzshow für Clubkultur verabschiedet sich von Silvester und feiert heuer schon in der Nacht davor, am 30. Dezember am Sendeplatz von La Boum de luxe mit den Hosts Kristian Davidek und Daniela Derntl.

Radio FM4

Die Tendenzen der Clubmusik des vergangenen Jahres lassen sich kompakt in einem Satz mit mehreren Beistrichen zusammenfassen: mehr Experimentierfreudigkeit ohne dezitiert neue Genres, unverschämter Zugriff auf den Samplepool der 1980er und 1990er Jahre, Techno kommt knochentrocken und mit teilweise einschüchternden Synthies, Footwork ist endlich selbstverständlich ohne Mainstream zu werden und das Tempo wird mitunter bis zur Herzschlaggrenze heruntergefahren, plusminus 100 BPM.

Daniel Schreiber

All das funktioniert und existiert nebeneinander - nicht notwendigerweise auf zwei benachbarten Dancefloors, was kritisiert wird. Warum muss ich für einen Soundwechsel in einen anderen Club gehen? Warum kommen immer die gleichen "Top" Bookings in meine Stadt? Warum gibt's keine Übungsfloors für junge Talente? Warum wird nicht viel mehr experimentiert? Wo sind die Frauen? Darf man wieder Ambient spielen? Wie schnell bekommen wir die Sperrstundenregelung weg, wenn wir alle zusammenhalten? Welches DJ-Festival ist das beste auf der Welt?

Das sind nur ein paar Fragen, denen wir in zwei Shows nachgehen. Wir werden - verteilt auf 24 Stunden Sendezeit - Antworten und Mixes von insgesamt zwanzig DJs bekommen, die das heimische Geschehen im abgelaufenen Jahr geprägt haben. Frauen und Männer, Connaisseure und Rookies, laute und leise Vertreterinnen und Vertreter einer Zunft, die zwar ständigen Veränderungen unterworfen ist, aber ein gemeinsames Ziel hat: den perfekten Abend im Club zu liefern. Und in guter Tradition ist FM4 am 5. Jänner mit vier Partys in Graz, Linz, Innsbruck und Dornbirn vertreten, bei denen die Sounds des Jahres gefeiert werden.

Die DJs der heurigen Ausgabe in alphabetischer Reihenfolge:

1) Antonia (Canudigit, Indadasocial) 2) BTO Spider (FM4 High Spirits) 3) Camo & Krooked (FM4 La Boum de Luxe) 4) Chrisfader (Duzzdownsan) 5) Kristian Davidek (FM4 Davidecks) 6) Gerald van der Hint (Meatmarket, Fishmarket) 7) H∆NN∆ x D!ZZY (Rookie of the year) 8) Janefondas (Estrela) 9) JoeJoe (FM4 Digital Konfusion Mixshow) 10) Joyce Muniz (FM4 Unlimited & La Boum de Luxe) 11) Makossa (FM4 Swound Sound) 12) Minou Oram (Pomeranze) 13) Misonica (Hope X, Just) 14) Oberst & Buchner (Schönbrunner Perlen) 15) Patrick Pulsinger (FM4 La Boum de Luxe) 16) DJ Phekt (FM4 Tribe Vibes) 17) Slack Hippy (FM4 Dogs Bollocks) 18) Theryble (Rookie 2015) 19) The New Tower Generation (Freerange) 20) Viennoise (Viennoise)

FM4 2016on45 live

Am 5. Jänner ab 22 Uhr in diesen Venues und mit diesen DJs:

Conrad Sohm / Dornbirn:

Kristian Davidek (FM4 Davidecks)

The New Tower Generation

Berti Basement

Spielplatz / Linz:

Makossa & Megablast (FM4 Swound Sound)

Aka Tell (Ages / Backlab)

Pete Sabo (Spinnin' Records / BUNNY TIGER)

Dachsbau (ehemals Club Aftershave) / Innsbruck:

Phekt (FM4 Tribe Vibes)

H∆NN∆ x D!ZZY

+ local support

Postgarage / Graz:

Patrick Pulsinger (FM4 La Boum De Luxe)

Beware (FM4 Unlimited)

Etepetete

Mosbee

Gewinn Tickets

Wir verlosen für 2016on45 am 5. Jänner pro Location je 4*2 Tickets. Dafür müsst ihr nur folgendes Emoji-Rätsel lösen:

Welchen Song von Camo & Krooked suchen wir?

Radio FM4

Schreibt die richtige Antwort, euren Namen und die bevorzugte Location (Dornbirn, Linz, Innsbruck oder Graz) an game.fm4@orf.at.

Einsendeschluss ist der 4. Jänner um 12 Uhr. Die GewinnerInnen werden per Email verständigt.