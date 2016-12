Wanda nehmen Platz im Gästezimmer

Marco und Christian von Wanda stellen Songs vor mit denen man am Weihnachtsfeiertag den "Kitsch und Kater" am besten überstehen kann.

Als Wanda Ende Dezember 2015 im FM4 Studio waren, haben wir sie gebeten, eine kleine Prognose auf das Jahr 2016 aus Wanda-Sicht abzugeben. "2016 wird uns gehören!" kam wie aus der Pistole geschossen. "War sicher sehr flott dahergeredet", sagt Sänger Marco dann ein Jahr später, "aber in gewisser Weise hat´s ja auch uns gehört. Wir haben viel gearbeitet!"

Mit ihrem zweiten Album "Bussi" haben sie das ganze Jahr über getourt, waren z.B. Headliner beim Nova Rock Festival, sind mit einem Kreuzfahrtschiff nach Bologna gefahren, haben in den Kategorien Band des Jahres, Pop/Rock und Live Act des Jahres jeweils einen Amadeus Award gewonnen.

Auf die Frage was 2017 auf Wanda zukommt, heißt es kokett: "Das wird uns gehören!"

Für den 25. Dezember haben Marco und Christian einige ihrer Lieblingssongs ausgesucht, eine Auswahl an Songs die den "Weihnachtskater - sowohl was Promille und Kitsch betrifft" erträglich machen soll.

Jan Hestmann / Radio FM4

Die Heiterkeit – The End

Marco: Etwas besinnliches von der deutschen Underground Band Die Heiterkeit aus Berlin. Eine Band, die unbedingt mehr Beachtung braucht. Unbedingt hören! Auch das Video ist sehr schön!

Fat White Family – Touch The Leather

Christian: Marco und ich waren im September in London und haben sie dort live gesehen und es ist uns bis heute nicht aus den Köpfen gegangen wieder. Es war ein unglaubliches Konzert und vor allem ihre Live Energie ist ein Wahnsinn!

Marco: Ich hab den Sänger übrigens auf der Toilette nach dem Konzert getroffen und hab über die Klowand gebrüllt "You taking drugs?" und er hat gesagt "No man it´s just fucking!"

Melanie Martinez – Soap

Marco: Eine Musikerin, die wir eigentlich gar nicht wirklich kennen, von der wir nur ein Lied kennen aber das hat uns irgendwie begeistert. Melanie Martinez aus Amerika, sie hat ein fantastisches Lied produziert das dann später wiederveröffentlicht wurde unter einem Major Label. Vor allem eine beachtliche Text-Miniatur, es geht darum, dass die Ich-Erzählerin ihrem Boyfriend ein Badewasser einlässt und sie macht alles falsch. Es ist entweder zu heiß oder zu kalt und das find' ich eine wunderschöne Miniatur.

Soap&Skin - Homeless

Marco: Ein Cover von Paul Simon. Das alles braucht überhaupt keine Worte eigentlich. Ich hoff ich treffe diese Frau nie, weil dann würd ich in Huldigung versinken!

Der Nino Aus Wien – Winter Im April

Christian: Laut Ninos Monats-Logik ist der Dezember der Juli vom Frühling. Viel Spass mit "Winter im April"!